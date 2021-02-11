何啟聰：股價失守500元 騰訊看淡沽22240

科技股再度受壓，騰訊控股（0700）上周五曾跌逾半成，低見465元，及後跌幅略見收窄，收市仍跌逾2%，向上仍以挑戰500元關口的機會，450元或已由阻力修建為支持。看好或可考慮騰訊認購證16255，行使價608.5元，2021年11月到期，實際槓桿約9.0倍。相反看淡或可留意騰訊認沽證22240，行使價382.88元，2022年1月到期，實際槓桿約5.3倍。

匯控（0005）公布業績前缺乏方向。好友趁股價整固部署好倉，相反看淡或可留意滙豐熊證69189，收回價45元，行使價46元，槓桿比率約10.8倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]