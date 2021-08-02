陸振輝：睡得好 有學問

不要帶着怒氣入睡。當一個人生氣時，容貌就會變得醜陋，進而病痛纏身，繼而會把善意當做惡意，更會把壞人當作好人，最終只會失去聲譽和金錢，甚至是友情和親情。受影響的可不只是你的身心，更是你的命運！其實世事無常，人生剩下的日子只會一天比一天少，與其花時間生氣，不如聰明一點，開心地過好每一天。

不要帶着遺憾入睡。生命並不在朝夕，而是在呼吸之間。當無常忽至，留下了捨不得、放不下的遺憾時，就只會在苦海中無盡地煎熬。世間種種，都是在剎那間生滅變化的，活好這一刻，別等下一秒。畢竟韶光總經不起蹉跎，千萬別等到冬天來了，才懷念春天的姹紫嫣紅；別等到身處遲暮，才後悔荒廢了光輝歲月！

不要帶着煩惱入睡。帶着煩惱入睡，人生只會愈走愈糟。世上所有的煩惱，都是因為你願意保留它，你若肯放下，它自己就會走了。當你學會在睡前原諒一切，那你的每一個明天，便都是重生。世上誰人沒有煩惱呢？唯一的區別就在於你想通了還是想不通而已。

明白了怎樣去處理睡眠，那雖然要面對漫漫長夜，亦可以坦然以待去尋找舒泰的美夢；如果帶着種種抑鬱不快去尋夢，那麼等待着你的，就一定是噩夢。如何選擇，在於一心而已。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]