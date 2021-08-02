《幫你格價》：港九新界消費券攻略

海港城時代廣場 100%消費回贈

尖沙嘴海港城/銅鑼灣時代廣場「100%消費回贈」：由8月1日至9月30日，以消費券或指定電子貨幣於最多3間不同商戶消費，滿2000元送2000元優惠券；滿5000元再送5000元優惠券，每人可於兩個商場各換領一次。海港城另外加推DBS Visa信用卡簽帳滿3000元以上，可獲3000元優惠券。

尖沙嘴K11 MUSEA 10倍K Dollar獎賞計劃：於8月1日至8月15日，在K11 MUSEA內同日累積消費達5000元，可參加抽獎，獎品包括10萬K Dollar、香港瑰麗酒店住宿套票、PURE Fitness at K11 MUSEA一年健身會籍、iPhone 12、AirPods Max及新世界自家製特別版口罩等。

領展儲印花抽10萬元大獎

領展23個商場「消費添飯家煮意」活動：凡於指定領展商場或街市單次消費滿500元，送一公斤金鳳香米。另可同時累積印花換領家電，使用者將獲得抽獎機會，頭獎價值高達10萬元。

銅鑼灣希慎廣場：由8月4日，註冊並登入AlipayHK，即可獲價值70元禮券組合，消費滿指定金額可用於場內200個指定商戶。

恒隆商場「Go Shopping！開心消費在恒隆」：由8月1日至10月31日，在集團商場包括旺角雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、銅鑼灣記Fashion Walk等電子消費每滿800元，可透過恒隆商場手機應用程式獲取總值200元的電子購物禮券及恒隆hello 積分。

沙田新城市送商場消費券

旺角朗豪坊日日有獎消費抽獎：由8月4日起一連兩個月，於商場內單一消費滿300元，並登記成為LP CLUB會員，7天內於朗豪坊手機應用程式上載合資格消費單據，可換領抽獎代幣1個，獎品包括1萬元朗豪坊商場現金禮券（名額30個）、10萬會員積分（名額30個）、全自動即磨咖啡機及指定朗豪坊商戶禮品及現金券等。

沙田新城市「電子消費券加碼狂賞曲」：由8月1日至12月31日，於商場消費滿2000元，送1000元商場購物消費券，消費滿5000元則可獲1500元商場購物消費券。

沙田HomeSquare「香港家居折」：由8月1日起，700件指定商品享折扣優惠，另外消費滿5000元，可獲300元家居商舖禮券、100元家俬禮券、100電子及電器禮券等；消費滿1萬元，可獲700元家居商舖禮券、100元一田百貨禮券等。

荔枝角D2 Place「賞！我都好想！」消費回贈計劃：由8月1日至10月31日於D2 Place指定商戶使用5000元電子消費券，每消費滿500元，憑即日有效發票可免費換領商場50元現金券一張或PowerPlay Arena電子遊戲代幣60個。

香港仔中心推出「盛夏食買層層賞」消費優惠：於8月1日至29日期間，每逢星期六、日以電子貨幣消費滿300元，即送指定食肆及零售商戶現金券，若以八達通消費券單一消費滿指定金額，加送多一張50元指定食肆或零售商戶現金券。

由8月1日至10月31日於D2 Place指定商戶使用5000元電子消費券，每消費滿500元，憑即日有效發票可免費換領商場50元現金券一張或PowerPlay Arena電子遊戲代幣60個。

香港仔中心推出「盛夏食買層層賞」消費優惠：於8月1日至29日期間，每逢星期六、日以電子貨幣消費滿300元，即送指定食肆及零售商戶現金券，若以八達通消費券單一消費滿指定金額，加送多一張50元指定食肆或零售商戶現金券。

明報記者 黃清瑤

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