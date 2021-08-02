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簡志健、傅可怡 明智博立

投資策略

簡志健、傅可怡：Sea具長遠發展空間 可看好

【明報專訊】本文主要想談論一下Sea（SE）的三大業務Garena、Shopee和Sea Money的最新數據和發展。

首先，作為現金牛的Garena遊戲業務中，根據Sensor Tower，自家研發遊戲Freefire在2021年上半年Google Play遊戲類收入排名第二，而Apple Store+Google Play遊戲類總收入則排名第八，相對於2020年上半年只在Google Play上排名第十提升了很多，在最新2021年6月Google Play的排名還上升到第一名，因此2021年第二季度業績的遊戲收入預料會繼續創新高。與此同時，根據Esport Charts的數據，Freefire世界賽決賽在5月21日的觀看用戶峰值有超過540萬，相比對上一次舉行的2019年世界賽的觀看峰值增長超過2倍，可見Freefire的熱度持續升溫。我們認為未來需要持續關注Freefire的遊戲運營團隊能否有能力維護其平台的活躍度和變現能力，讓其生命周期中的成熟期階段延長，同時還要持續觀察新遊戲推出的進程來確保此現金牛的持續性。

Sea的電商業務Shopee目前在東南亞的月活躍用戶量（MAU）和下載量繼續領先，根據Sensor Tower最新6月的數據，其所在的6個東南亞國家的MAU中，全是排名第一的。在人口佔東南亞最大的印尼市場，目前Google Play的MAU是排名第二的Tokopedia的兩倍，反映龍頭地位尚且穩固。與此同時，Shopee的手續費自6月1號起在個別市場如馬來西亞和菲律賓也提升了，根據BofA的評論，個別take-rate也從5%提升到12%，預料整體take-rate會是7.4%左右。這反映出雖然市場競爭激烈，但隨着集中度的提升，未來還是有漲價的空間。

電商業務Shopee 東南亞龍頭地位穩固

在Shopee新開拓的拉丁美洲市場中，巴西市場經歷一年多的試水，今年2月正式在當地建立了運營辦公室，進行本地招商和人才招聘。根據Sensor Tower最新6月的數據，Shopee Brazil在Google Play的MAU達到3500萬，超越了該地域電商龍頭MercadoLibre（MELI）的2400萬MAU。雖說這些數據只是一個參考，因為還沒有計算web-base用戶和Apple Store的用戶量，但能判斷出其巴西業務還處於高速搶佔市場的狀態。另外，Shopee的拉丁美洲市場業務除了巴西外，今年還進一步啟動了墨西哥，智利和哥倫比亞等國家，目前拉丁美州市場還是在發展的早起階段，其新的變化還需要時間探索，但跳出東南亞向外擴散是一個很好的挑戰。

在數字金融業務Sea Money中，雖說目前佔整體的收入只有3%，但自核心管理人員Chris Feng在2020年3月開始掌管Sea Money後，其整合變動和佈局更為積極，如2021年收購了印尼銀行BKE Bank以拓展印尼的數字金融業務領域，把電子支付方面加強線下生活消費場所的應用等，根據Snapcart基於2021年3月電子錢包用戶數據調查，從印尼市場前五大電子錢包交易額數據來看，ShopeePay佔據38%的市場份額，相較第二和第三名的19%佔據領導地位，其迅速的增長未來很有機會提升金融業務的收入佔比。

由於Sea仍然處於高速發展的階段，伴隨着東南亞及南美洲人口紅利期，電商和支付業務的滲透率還有提升空間，因此隨着行業和人口紅利的增長，配合優秀管理團隊的執行能力，我們仍然看好這家公司的長遠發展所帶來的回報。

執筆之時，筆者及其客戶持有SEA（SE）

中原博立研究團隊

[簡志健、傅可怡 明智博立]

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