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余淑穎 理財信箱

余淑穎：移民英國 留意相關稅務開支

【明報專訊】岑太一家已擁有基本的危疾及醫療保障。但仍要仔細了解現時的醫療保險否能全面覆蓋在英國應診的相關醫療開支。申請簽證到英國前必須繳交當地的健康稅，繳稅後一般的醫療福利可享用。但要留意英國醫療及藥物是分開繳費的，在藥費方面必須自行到藥房配藥並且繳交相關的配藥費。若在香港已購買的醫療保障是涵蓋的話，便可從香港保單中提出相關醫療開支的賠償申請。

移民申請費用 成年人51600元

至於人壽保障，必須考慮足以抵消將來作為英國公民須繳交的遺產稅。香港2006年起已停止徵收任何遺產稅，以現時英國法律為例，相關遺產由32.5萬鎊起開始徵收相關遺產稅，現時的最高稅率為40%。雖然決定不回港，但始終在香港仍有相關的保險保費或其他開支需要繳付。故須預留大約2至3年的數額在戶口。所有相關持續開支盡量用銀行戶口經由商戶直接付款，避免到期遺漏而造成延遲或忘記付款已招致罰款或喪失保障。

假設岑太太成功以市價放售物業，兩位擁有的資產大約900萬元。但須留意，英國政府會收取國民所有在英國及海外衍生的所有薪金、租金、股息和利息的入息稅。稅率視乎個人收入狀况而定，現時入息稅率大致分為三等級：20%、40%、及最高的45%。因此在英國境內的所有租金或利息收入，除非相關的總收入少於每年1.25萬鎊便毋須交稅，否則必須繳交最少20%的入息稅。當然除了入息稅，還有國民保險及工作退休金等其他稅務開支。

移民英國前必須透徹了解相關移民申請費用，以BNO 5+1的移民方案來說，BNO Visa申請、健康稅、指定的健康證明測試、公民入籍費、英語能力考試費及其他等等費用……現時預計相關的每個成年人開支約51600元，18歲以下的同行子女相關費用約為42000元。

居住方面，可用先租後買形式去尋求心儀安樂窩。當然在英國購置物業也需繳相關稅項。若決定購置物業而又需要申請按揭，銀行會就申請人的入息能力及財務狀况作審核。移民前需準備生活開支和簽證相關費用，亦需帶足夠現金到英國開啟銀行帳戶。若選擇收息投資產品，相信資金留在香港投資或投保彈性會較高。但實際狀况真的取決於客戶資產配置和安排。建議考慮價格波幅較低的債券基金作長遠收息。

最後建議岑氏夫婦在移民前，必須仔細考慮及安排日後子女教育學費、移居後生活費開支、各種稅務和保險的開支後再安排手持資產如何配置。更長遠的還需考慮在英國當地如何投入職場？工種的選擇？讓收入得以持續和儲蓄作部署日後退休生活之用。

美聯金融集團高級副總裁 marketing@midlandwealth.com

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