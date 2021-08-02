余淑穎：移民英國 留意相關稅務開支

移民申請費用 成年人51600元

至於人壽保障，必須考慮足以抵消將來作為英國公民須繳交的遺產稅。香港2006年起已停止徵收任何遺產稅，以現時英國法律為例，相關遺產由32.5萬鎊起開始徵收相關遺產稅，現時的最高稅率為40%。雖然決定不回港，但始終在香港仍有相關的保險保費或其他開支需要繳付。故須預留大約2至3年的數額在戶口。所有相關持續開支盡量用銀行戶口經由商戶直接付款，避免到期遺漏而造成延遲或忘記付款已招致罰款或喪失保障。

假設岑太太成功以市價放售物業，兩位擁有的資產大約900萬元。但須留意，英國政府會收取國民所有在英國及海外衍生的所有薪金、租金、股息和利息的入息稅。稅率視乎個人收入狀况而定，現時入息稅率大致分為三等級：20%、40%、及最高的45%。因此在英國境內的所有租金或利息收入，除非相關的總收入少於每年1.25萬鎊便毋須交稅，否則必須繳交最少20%的入息稅。當然除了入息稅，還有國民保險及工作退休金等其他稅務開支。

移民英國前必須透徹了解相關移民申請費用，以BNO 5+1的移民方案來說，BNO Visa申請、健康稅、指定的健康證明測試、公民入籍費、英語能力考試費及其他等等費用……現時預計相關的每個成年人開支約51600元，18歲以下的同行子女相關費用約為42000元。

居住方面，可用先租後買形式去尋求心儀安樂窩。當然在英國購置物業也需繳相關稅項。若決定購置物業而又需要申請按揭，銀行會就申請人的入息能力及財務狀况作審核。移民前需準備生活開支和簽證相關費用，亦需帶足夠現金到英國開啟銀行帳戶。若選擇收息投資產品，相信資金留在香港投資或投保彈性會較高。但實際狀况真的取決於客戶資產配置和安排。建議考慮價格波幅較低的債券基金作長遠收息。

最後建議岑氏夫婦在移民前，必須仔細考慮及安排日後子女教育學費、移居後生活費開支、各種稅務和保險的開支後再安排手持資產如何配置。更長遠的還需考慮在英國當地如何投入職場？工種的選擇？讓收入得以持續和儲蓄作部署日後退休生活之用。

美聯金融集團高級副總裁 marketing@midlandwealth.com

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