經濟
新經濟新天地

港企無菌消毒方案 肉類常溫長期保質

【明報專訊】除罐頭之外，肉類主要靠冷藏來保存，但冷凍鏈成本高，對食品工業和零售商是一大負擔。有本地初創公司研發出一個嶄新的消毒和包裝方案，可以令肉類在常溫下的保質期長達兩年或以上，可望大幅減低保存成本和損耗問題，解決食品工業的世紀課題。

明報記者 薛偉傑、攝影 鄧宗弘

IXON Food Technology共同創辦人為張文浩及何耀權，他們在2015年開始研究肉類消毒和包裝方案，希望令肉類可以在常溫下長期保質，大幅減低保存成本和損耗。到2016年，他們研發出嶄新方案「先進真空無菌包裝」（ASAP）。簡單來說，是將肉類、液體（如醬汁或橄欖油）、包裝容器等，分別以不同技術完全殺菌，然後組合。

張文浩表示，細菌只存在肉塊表面，只要將肉塊表面以160度高溫處理30至60秒，可殺死表面細菌，包括細菌孢子。肉塊內部或有寄生蟲和蟲卵，要以60度低溫烹煮兩小時。即使肉塊表面沾上某種病毒，或動物感染某種病毒，理論上，這樣雙重處理亦能夠殺死病毒。液體方面，以160度高溫處理7至8分鐘，可以殺死細菌。至於透明塑料袋和塑料盤等包裝容器，以霧化的過氧化氫殺菌；過氧化氫會在短時間分解為水和氧氣，不會產生有害殘留物。最後將肉塊和液體真空包裝，上述所有工序都在無塵室進行。

與傳統入罐相比 新方案節省約30%電力

雖然肉塊經過上述處理後，看來有點像半生熟，但食肆和消費者仍然可以自行烹調。公司表示，經處理的肉類毋須冷藏，過程中毋須加入防腐劑；與傳統的入罐相比，這個方案可以節省約30%電力。該公司在2017年籌集得150萬美元，在火炭工廈設立一個面積800方呎實驗工場，其中無塵室約佔一半面積。隨後3年多，不斷試造貨辦，交貨給食品相關業者，以進行細菌測試和品質測試，驗證效果。

截至訪問前，公司一共和約35家機構交流合作過，主要是美國、歐洲、澳洲、日本、泰國大型企業或業界組織。當中包括全球三大肉食生產商中的Cargill和Tyson，主要食物包裝物料供應商Sealed Air、三井化工、泰國CP Foods，以及澳洲肉類畜牧協會等。該公司試造過的常溫無菌包裝肉類，有豬肉、牛肉、雞肉、魚肉等，稍後還會試造羊肉。

由成立至今，公司累積投資約300萬美元，現正和一批投資者及投資機構商討新一輪融資，目標是約1000萬美元，為了在美國芝加哥設立一間自動化的肉食處理及包裝工廠。

正商討新一輪融資 目標約1000萬美元

張文浩稱，因為現時設於火炭的實驗工場面積太小，將八成工序倚賴人手操作，每日只能處理和包裝50公斤肉類，只能用來驗證技術，不可能取得盈利。因此，公司計劃在芝加哥設立一間面積5000多方呎和高度自動化肉食處理及包裝工廠，估計每日可處理和包裝4噸肉類，足以令每公斤處理成本下降至約1美元，與傳統技術方案相差無幾，卻可以節省之後非常可觀的冷凍開支。現時，公司已經有基本廠房設計圖，以及大致選定了所需的自動化機器，至於選擇在芝加哥設立新廠，除因為香港寸金尺土外，主要為了服務附近的大型肉食供應商。

芝加哥將設自動化肉食處理包裝工廠

在「南豐作坊」與理工大學去年合作舉辦的Techstyle for Social Good International Online Competition中，公司憑「先進真空無菌包裝」方案獲得由網民票選的Techstyle Community Prize。去年底，公司曾在Kickstarter上眾籌到4.25萬美元，獲得約2000人支持。

今年7月底，公司獲得「創業者世界盃」（Entrepreneurship World Cup）香港區冠軍，可以參加稍後的全球總決賽。另外，還參加美國太空總署主辦的Deep Space Food Challenge，比賽旨在找出可以讓肉類在太空中保質長達幾年的理想方案。

[新經濟新天地]

上 / 下一篇新聞

碧桂園服務疫下進軍港物管業 去年初購柏齡物業 港擁逾70管理項目
碧桂園服務疫下進軍港物管業 去年初購柏齡物業 港擁逾70管理項目
楊國強侄與港發展商 聯名持有元朗地皮
楊國強侄與港發展商 聯名持有元朗地皮
匯控今公布中期業績 市場料派息0.069美元
匯控今公布中期業績 市場料派息0.069美元
PayMe派姜濤撼消費券 使100或贏500
PayMe派姜濤撼消費券 使100或贏500
回應中概股赴美上市 中證監冀與美保溝通
回應中概股赴美上市 中證監冀與美保溝通
新秀麗賣手機殼品牌 估值跌逾半
新秀麗賣手機殼品牌 估值跌逾半
恒大售11%恒騰股權 套逾32億
恒大售11%恒騰股權 套逾32億
Global X鍾駿：研發開支增加 亞洲晶片股看俏
Global X鍾駿：研發開支增加 亞洲晶片股看俏
聯博王耀維：憂庫存泡沫爆破 明年始低吸晶片股
聯博王耀維：憂庫存泡沫爆破 明年始低吸晶片股
易方資本王華：中芯向高管派股獲市場看好
易方資本王華：中芯向高管派股獲市場看好
康諾亞騰盛須承受高風險
康諾亞騰盛須承受高風險
毛記創辦人林日曦辭任 股權折讓近九成售拍檔
毛記創辦人林日曦辭任 股權折讓近九成售拍檔
網上平台Peeba 助中小商戶「零風險」入貨
網上平台Peeba 助中小商戶「零風險」入貨
HKTVmall七折券優惠 料下半年入帳
HKTVmall七折券優惠 料下半年入帳
業內人士：方案理論上可行
業內人士：方案理論上可行
張兆聰：消費股只靠中高端撐住
張兆聰：消費股只靠中高端撐住
余淑穎：移民英國 留意相關稅務開支
余淑穎：移民英國 留意相關稅務開支
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：看好港交所 留意購29362
金子：看好港交所 留意購29362
張兆聰：強勢板塊落後股 吼彩虹新能源
張兆聰：強勢板塊落後股 吼彩虹新能源
簡志健、傅可怡：Sea具長遠發展空間 可看好
簡志健、傅可怡：Sea具長遠發展空間 可看好
《幫你格價》：港九新界消費券攻略
《幫你格價》：港九新界消費券攻略
沈永年：內地法制保障夫妻共擁財產
沈永年：內地法制保障夫妻共擁財產
陸振輝：睡得好 有學問
陸振輝：睡得好 有學問
陸振球：看好綠色金屬 留意贛鋒
陸振球：看好綠色金屬 留意贛鋒
陸振球：阿爺倘出手 沒「大到不能倒」這回事
陸振球：阿爺倘出手 沒「大到不能倒」這回事
林少陽：外資投資中國股巿只為賺錢
林少陽：外資投資中國股巿只為賺錢
趙海珠：風險貨幣受惠聯儲局偏鴿言論
趙海珠：風險貨幣受惠聯儲局偏鴿言論
技術取勝：舜宇50天線有支持
技術取勝：舜宇50天線有支持
謝偉銓：發揮土地共享計劃 增加房屋供應
謝偉銓：發揮土地共享計劃 增加房屋供應
謝紹榮：恒指走勢差 勿空手接白刃
謝紹榮：恒指走勢差 勿空手接白刃
李聲揚：SPGI業務沉悶是優點
李聲揚：SPGI業務沉悶是優點
蔡金強：身處「沒有硝煙的大戰」
蔡金強：身處「沒有硝煙的大戰」
艾雲豪：2021東奧運重彈的舊調
艾雲豪：2021東奧運重彈的舊調
張玉峰：聯儲局的演變歷程
張玉峰：聯儲局的演變歷程
蘇沛豐：揀股避開監管風眼 龍源受惠國策可吼
蘇沛豐：揀股避開監管風眼 龍源受惠國策可吼
李順威：巿場現新沽售焦點 宜隨機應變
李順威：巿場現新沽售焦點 宜隨機應變
劉思明：恒指周線現「槌頭」 中線仍淡
劉思明：恒指周線現「槌頭」 中線仍淡
何啟聰：股價失守500元 騰訊看淡沽22240
何啟聰：股價失守500元 騰訊看淡沽22240
瑞銀亞洲：資金流好倉博反彈 美團看好購27791
瑞銀亞洲：資金流好倉博反彈 美團看好購27791
摩根大通亞洲：放榜前靠穩 匯控購16165
摩根大通亞洲：放榜前靠穩 匯控購16165
周顯：死豬不怕開水燙
周顯：死豬不怕開水燙
王弼：大行開始談論滯脹風險
王弼：大行開始談論滯脹風險
曾淵滄：美股非強勢 中電港鐵可避險
曾淵滄：美股非強勢 中電港鐵可避險
湯文亮：如有實力 負資產也不怕
湯文亮：如有實力 負資產也不怕
陳永傑：新界西樓盤發力 升幅可人
陳永傑：新界西樓盤發力 升幅可人
廖偉強：移民潮如「新陳代謝」
廖偉強：移民潮如「新陳代謝」
布少明：調查：港人買樓意欲增
布少明：調查：港人買樓意欲增
馬泰陽：樓市動力足 再衝高登頂
馬泰陽：樓市動力足 再衝高登頂
7月物業買賣登記挑戰萬宗 逾2年高 登記金額撲千億大關 分析料價量續升
7月物業買賣登記挑戰萬宗 逾2年高 登記金額撲千億大關 分析料價量續升
十大屋苑周末13宗 18周同期新低
十大屋苑周末13宗 18周同期新低
周末一手逾30宗 3個半月新低
周末一手逾30宗 3個半月新低
內地生1.35萬租豫豐3房 預繳1年租涉16萬
內地生1.35萬租豫豐3房 預繳1年租涉16萬
興勝6.28億沽觀塘工廈 逾2年帳賺1.4億
興勝6.28億沽觀塘工廈 逾2年帳賺1.4億
VAU Residence 主打1房 吸小家庭
VAU Residence 主打1房 吸小家庭
上水中心實呎連升3個月逼1.6萬
上水中心實呎連升3個月逼1.6萬
儲退休金要早及持久
儲退休金要早及持久