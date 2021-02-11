HKTVmall七折券優惠 料下半年入帳

計入消費當月GMV

公司又指，相信今次的優惠活動有助帶動營業額的增長，同時有助市民進一步認識網購，逐漸養成網購的習慣。而由於現金券的有效使用期為今年10月底，若消費者未使用的現金券則會全數於今年10月入帳，並反映在全年業績中。

望藉消費券帶動人流及店內銷售

港科探索又表示，推出相關推廣優惠是希望接觸不同層面的潛在新客戶及現有客戶，增加顧客與HKTVmall 的互動和連繫。顧客於全線 HKTVmall O2O 門市購買現金禮券，可即買即用於 HKTVmall 網上購物，不但為其提供更多宣傳網購的機會，更有效將顧客由線下帶到線上，加強協同效應，亦希望藉着客戶到訪O2O門市購買消費券，帶動人流及店內銷售，對HKTVmall的超過90家門市增加了解。