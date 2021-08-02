網上平台Peeba 助中小商戶「零風險」入貨

提供中小型零售商60日數期

Peeba於去年由賴衍衡及曹家榮共同創辦，前者擁有家族生意及電子商務等經驗，後者則曾從事投行及風險管理等工作。二人結識後，對零售市場營商環境看法一拍即合，一同設立批發平台，引入世界各地不同品牌，連接香港、新加坡等亞太區中小零售商，並就每宗交易向品牌收取手續費獲利。現時平台已錄逾1萬個註冊用戶，並提供近1000個品牌，涵蓋超過5萬種產品。

身兼集團營運副總裁的曹家榮指，現時零售市場由大型品牌主導，中小型商戶因資源等問題難以生存，要不斷用新貨吸引顧客，「但搵一個新品牌要用好多時間，譬如要同品牌聯絡、洽商、處理物流等問題，需時至少半個月，令到佢哋長期都只有小部分係新貨。」因此，Peeba主力為用戶節省時間，透過AI，在商戶首次註冊時，便根據其提供資料，分析及推薦適合商品。另外，集團行政總裁賴衍衡補充，平台為商戶提供60日數期，即用戶與每個品牌首張訂單在送貨日起60天內可免費退貨，而平台亦會預支貨物費用，用戶只需於60天後「找數」，減輕中小型商戶資金壓力。他指，儘管現時退貨比例極低，但笑言希望有更多退貨數據，「咁先可以知邊啲貨品啱好似你呢類型嘅商戶，推薦成效就更大。」

賴衍衡強調，集團不會向網購平台方向發展，「網購最頂盡都係（佔市場）三成，其餘都係中小型商戶，個市場發展潛力係好大。」

明報記者 周綺琪