毛記創辦人林日曦辭任 股權折讓近九成售拍檔

據集團公告，林日曦已辭任執董等一切職務，並將所持市值逾6200萬元股權，悉售予另外兩名創辦人阿Bu（姚家豪）、陳強（陸家俊），作價800萬元，折讓接近九成。根據協議，兩人承諾五年內不會賣盤，並將所持市值約695萬元股份，贈予林日曦指定的若干長期服務僱員。

明報記者

根據公告，林日曦解釋今次辭任，是希望投放更多時間處理其個人事務，並不再於集團任何成員公司擔任任何職務，自同日起生效。

林日曦：「怕悶、想有新轉變」

林日曦昨日亦有在個人fb專頁上宣布辭職決定，提到原因時稱「不是患上絕症、不是打算移民、沒有反目成仇、沒有威迫利誘、沒有內部權鬥、沒有外人收購」，強調是出於「怕悶、想有新轉變」。

毛記上市時，林日曦、阿Bu及陳強是透過一家各佔約33.3%股權的離岸註冊公司「Blackpaper BVI」，共同持有毛記67.5%股權，以上周五收市價計，三人持股市值合共約1.88億元，意味今次林日曦出售股權，相當於市值約6255萬元，以出售價800萬元計，折讓約87.2%。

市值695萬元股份轉贈員工

不過，阿Bu及陳強需遵守部分附帶條件，包括於今次交易完成後六個月內，須向林日曦指定的集團「若干長期服務僱員」轉讓所持約675萬股、或2.5%毛記股份，以上周五收市價計，市值約695萬元；而指定僱員亦須作出承諾，包括除非獲得阿Bu、陳強的事先書面同意，否則不得轉讓該批獎勵股份，禁售期為五年。

倘一切安排完成，阿Bu、陳強將共同持有毛記65%股權，另有2.5%股權由員工持有（見附圖），二人另向林日曦承諾，五年內不能將毛記賣盤，亦不能因直接售股，令持股量減少至低於65%。

同時，獲派發股份的指定僱員亦會與阿Bu、陳強達成類似「綑綁協議」，需要就毛記及各成員公司所有事宜一致行動。

林日曦、阿Bu及陳強於2009年共同創辦紙媒《黑紙》，至2013年創立另一紙媒《100毛》，大受年輕讀者歡迎，三人再接再勵在2015年轉攻網媒《毛記電視》，並在2018年成功以毛記葵涌名義將媒體及廣告生意上市，高峰期市值曾超過16億元。