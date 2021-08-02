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易方資本王華：中芯向高管派股獲市場看好

【明報專訊】上周港股急跌下一些晶片股如中芯國際（0981）反而急升，科技股專家易方資本王華上周六接受訪問分析了箇中原因，原來是市場炒作該內地晶片龍頭股，可望接獲正受美國政府制裁的中國領先ICT（信息與通信）基礎設施和智能終端提供商華為的訂單，而且該股早前採納限制性股票激勵計劃向高級管理層授股票，亦獲市場看好。

王華表示：「傳聞華為的OLED(有機發光二極管、Organic Light-Emitting Diode)晶片會交由中芯國際代工製造，由於華為正受美國制裁，這意味着根據華為的設計，該晶片在中芯國際的生產不會用到美國的機器、技術與專利，投資者對此很興奮，於是便衝入市場掃貨……中芯國際近來股價基本上由內地資金主導，他們比較衝動，像羊群一樣往哪裏走便會形成趨勢，目前的說法是晶片股受惠國策，暫時不需要看盈利，這是很有趣的現象。」

傳接華為訂單 須觀望是否屬實

根據王華的分析，由於華為現被美國制裁，中芯國際肯定不可能使用美國生產的光刻機或其他設備替華為生產晶片，若使用荷蘭或日本的機器，當中亦難免涉及美國的技術及專利，因此可能性亦不大；換言之，中芯國際估計是以內地自行研發的光刻機及其他設備來為華為代工，但此舉估計只能生產40納米（nanometre、長度單位，晶片制程標準，一般來說，納米愈低，生產難度便愈大），也就是說：上述傳言是否屬實有待時間證明。

除接獲華為晶片訂單的傳言外，中芯國際早前採納限制性股票激勵計劃，董事長兼執行董事周子學、副董事長兼執行董事蔣尚義、兩名聯合首席執行官兼執行董事趙海軍及梁孟松均獲授40萬股，屬各員工中最高級別。

王華認為，由於曾經出任台積電高層的蔣尚義於去年底加盟中芯國際後，傳聞被削權的梁孟松感到不開心、並有意離職，而是次梁孟松獲授限制性股票激勵，意味他繼續留任機會頗大，成功留住核心技術人員，對中芯國際實屬正面，「其實蔣尚義及梁孟松代表著兩種生產路線，我覺得中芯國際比較適合蔣尚義的一套，因為它難以購買（荷蘭晶片設備生產商）ASML的光刻機，生產不了5納米及7納米晶片，便要走另一路線，即不需要買光刻機，尋求以另一技術生產晶片」。

2016年3月9日Google母公司Alphabet旗下的「阿爾法圍棋（AlphaGo）」與韓國九段圍棋高手李世石進行「人機」圍棋大戰獲勝，標誌着全球人工智能發展踏上新台階，而王華於《Money Monday》第39期(2016年3月14日出版)專欄分析，由於AlphaGo的部分中央處理器(CPU)由Nvidia（NVDA）提供，故旗下基金當時已買入該股。根據彭博數據，Nvidia股價於該期刊出前一個交易日(2016年3月11日)收報8.055美元，上周五收報194.99美元，5年多勁升逾23倍。Nvidia截至今年1月底財年經調整盈利為50.79億美元，較截至2016年1月底財年的7.72億美元增長約5.5倍。

王華2016年推介Nvidia 股價至今升23倍

在是次訪問中，記者與王華談起他推介Nvidia的強勁往績，他表示，Nvidia處於全球晶片行業上游，涉及自動化設計軟件(Electronic design automation、EDA、屬工程師用來設計晶片的工具)和知識產權等高端業務，近年亦的確受惠全球人工智能行業興起對晶片的強勁需求。

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相關字詞﹕庫存泡沫 晶片股 聯博高級投資策略師王耀維

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