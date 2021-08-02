聯博王耀維：憂庫存泡沫爆破 明年始低吸晶片股

聯博王耀維的職業生涯始於1990年代初期在美國信孚銀行及德意志銀行股票分析員，於德意志銀行任職時，他管理一個由5名成員組成的區域半導體產業分析團隊，擁有近30年研究及投資經驗此板塊的專家。在早前接受訪問時，被記者問到對美國Nvidia（NVDA）及台灣台積電（台：2330）等晶片股股價過去10年分別勁升數倍至數十倍的看法（圖），他表示全球晶片市場競爭激烈，汰弱留強速度頗快，在此板塊賺錢從來不易：「雖然全球晶片市場看起來的確有一些明星股，但其實背後有更多未被關注的失敗企業；而且在過去30年，很多昔日非常成功的晶片明星股現時已跌落為塵埃，尤其是在晶片設計市場有很多中小型公司湧現，為現有企業帶來很大競爭。」

台積電三星英特爾 全球代工生產三強

上文鍾駿介紹了台灣台積電和韓國三星電子去年第四季於全球晶片代工行業市佔率分別為 55%和17%，王耀維則分析，在該晶片中下游行業，全球真正具競爭力的現時只有三家上市公司，除了前兩者外，另一家便是美國英特爾（INTC），就此而言，它們較處於上游的晶片設計公司的護城河是較寬闊的。

王耀維表示，在他過去近30年分析全球晶片股的過程中，有很多良好的經驗，但也有一些糟糕的經驗：「有些公司的確具備良好的商業模式，才可以成為此競爭激烈市場中的生存者，而這在之前未必能夠準確預測。」

疫後廠家增庫存 推高今年需求

作為比較，王耀維認為，全球整體晶片的需求及供應是較容易預測的，但關鍵也要看晶片用家、即電子產品生產商的存貨水平，「在去年第二季新冠病毒疫情在美國肆虐時，很多晶片用家、例如汽車及智能手機生產商也不希望增加晶片庫存，但隨着今年以來美國疫情受控、經濟重啟，汽車及智能手機銷情轉旺，有關生產商反過來擔心晶片不夠，於是大幅增加庫存，因此今年晶片訂單按年大幅增長，因此我擔心已出現晶片庫存泡沫，而這泡沫可能會在明年爆破」。

王耀維強調，目前他會十分審慎，留意晶片股佔投資組合比重是否已過高，也發現部分持有的晶片股即使具備良好的商業模式，但現時估值已十分昂貴，「作為一名晶片行業資深分析員，我對於現時的情况一定會小心，我對你的建議是，假如你真的對此行業有興趣，可以等明年壞消息出現，再看看有何投資機會吧！」

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