Global X鍾駿：研發開支增加 亞洲晶片股看俏

明報記者 葉創成

雖然恒指及恒生科技指數上周分別大跌4.98%及6.7%，惟該兩大指數均有逆市上升的成分股，且其業務與晶片有直接或間接關係，例如藍籌升幅排第一位及第三位的吉利（0175）及比亞迪（1211）均屬汽車股，該行業近月受晶片短缺衝擊，它們均屬相對能夠確保晶片供應的汽車股，當中，比亞迪更擬分拆晶片業務上市，而恒生科技指數中錄得最大幅的兩大股份中芯國際及華虹半導體均屬晶片股。Global X ETFs銷售副總裁鍾駿，全球晶片正處於短缺狀態，加上亞洲主要經濟體近年不斷加大晶片研發開支、實現技術升級，會有利龍頭晶片生產商，相關的ETF值得留意。

美國佔全球晶片市場近半收入

Global X近日推出亞洲半導體ETF（3119），追蹤Factset亞洲半導體指數表現，該行鍾駿就此詳細分析全球晶片供應鏈，對讀者了解該行業料有頗大幫助。

鍾駿表示，晶片是現代電子產品的大腦，推動通訊、運算、醫療保健、軍事系統、運輸、潔淨能源和其他應用程式的進步，亦支撐著人工智能、 5G和量子計算等未來致勝科技，對經濟增長、國家安全及全球競爭力均十分重要。他引述美國半導體行業協會、德勤、艾瑞諮詢及該行數據指出，2019年美國佔全球晶片收入47%，排第二的韓國佔19%，緊隨其後的中國內地、台灣、日本及荷蘭分別佔4%至6%（見圖1）。

中國力爭收窄差距 研發開支逼近美國

從全球晶片供應鏈上中下游分析，資料顯示，即使在政府支持、市場廣闊和研發支出增加的推動下，中國內地、台灣、日本和韓國共同成為亞太地區的「四強」晶片生產商，但其實在上游的自動化設計軟件和知識產權、物料及設備領域，僅日本設備方面與全球同業比較有較強競爭力；至於在中游的無晶圓設計和集成器件製造此領域，則以韓國相對有競爭力；而在中下游的代工領域，韓國及台灣企業均有強大競爭優勢；在下游的組裝和測試領域，則以中國內地和台灣企業佔優。

從美國晶片企業收入佔全球近半可見，美國在全球晶片行業有強大競爭優勢，也可解釋何以Nvidia（NVDA）等美國晶片股近年盈利及股價均有強勁表現，不過，要留意的是，晶片設計和製造非常複雜，因此行業數十年來在研發方面一直領先於所有其他主要工業領域，此前美國一直是研發開支的主要領導者，惟自2011年以來上述亞洲「四強」的研發總開支已超過美國，中國內地近年在這方面的投資不斷增加，至2019年已逼近美國的水平（見圖2）。

台積電三星 佔全球晶片代工市場逾七成

鍾駿表示，台灣台積電（台：2330）和韓國三星電子在去年第四季於全球晶片代工行業的市場佔有率分別為55%和17%（見圖3），美國格芯（GlobalFoundries）在2018年已放棄10納米以下晶片的製造，英特爾7納米晶片也推遲開發，故台積電將成為領先者，而三星電子則試圖追趕。

Global X亞洲半導體ETF（3119）追蹤Factset亞洲半導體指數，截至上月20日，台積電及三星電子是第一及第三大的持股，佔比分別達9.33%及9.13%，鍾駿認為，投資者可以自己的日常生活經驗去判斷這些全球晶片代工生產龍頭股是否有中長線投資價值，「上游的公司設計晶片，便要交由中下游的公司代工生產，這兩家上市公司已佔全球相關產能逾七成，特別是它們在生產10納米以下的晶片根本沒有競爭對手，換言之，你每次更換新款智能手機，都要幫襯這兩家上市公司的其中一家」。他續說，該指數包括40間亞洲晶片相關股份，藉此亦可分散投資。

車晶片供不應求 二手車價急升

至於今年以來全球晶片短缺的問題，鍾駿分析由多個因素所致，此趨勢若持續對台積電及三星電子等全球晶片代工生產龍頭股亦屬有利，「晶片短缺的原因不同人有不同說法，我傾向相信，中美關係緊張導致彼此的晶片貿易出現摩擦，這樣的話，某些公司為了確保未來供應充足，便會增加訂單，而在訂單爆棚的情况下，代工生產晶片的公司如台積電很自然會選擇去做高毛利率的訂單、例如10納米以下的晶片，由於他們的產能也屬有限，低毛利率的訂單、例如20納米或以上的晶片便未必可安排生產了，這對汽車晶片的產能帶來很大的影響，因此目前外國的二手車車價急升，因為很多人等不了要一段時間後才交貨的一手車」。

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