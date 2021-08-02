經濟

回應中概股赴美上市 中證監冀與美保溝通

【明報專訊】近期因應內地新一輪監管風暴，中美兩地先後傳出收緊甚至禁止中資公司到美國上市，但內地口風昨日突然再度轉鬆，中國證監會昨日回應日前美國證交會（SEC）暫停審批中資公司上市申請的聲明，表示將會就中概股監管問題加強與美方溝通，並強調當局一直對企業的上市選擇地點持「開放態度」。

稱加強監管合作是「必然選擇」

美國證券交易會主席Gary Gensler（圖）於上周五（30日）發表一篇聲明，要求中國企業赴美上市前，需向SEC披露更多信息。Gary Gensler又表示，中資公司以VIE架構赴美上市，美國投資者等同買入一間空殼公司，他更要求中資股列明監管風險，尤其是尋求赴美上市的公司，須列明是否已獲中國當局批准於境外上市。

中證監昨回應，注意到美國證券交易會的有關聲明，特別是對上市的信息披露方面提出了新的要求。中證監稱，隨着愈來愈多企業、投資者、金融機構相互參與中美兩國資本市場，加強監管合作是「必然的選擇」。

中證監表示將就中概股監管問題加強溝通，找到「妥善解決的辦法」，為市場營造良好的政策預期和制度環境。中證監指出，當局一直對企業的上市地持「開放態度」，支持企業在依法合規的前提下，選擇國內或國際市場上市。

近日內地監管機構對不同行業亦進行整頓，中證監表示，目前中國主管部門對部分行業進行規範管理，目的是統籌發展和安全。中證監將與有關部門密切溝通，進一步提高政策措施的透明度和可預期度，中證監重申，金融對外開放的承諾，並認為中國資本市場前景是可預期、可持續健康發展。

新東方取消公布業績

今次內地新一輪監管風暴，源於早前宣布實施校外輔導業「雙減（減輕學生作業和校外培訓負擔）」措施，封殺補習行業。中概股新東方（9901）更是措施下的頭號受害者，在政策公布後，不足一周內市值折損逾半。集團昨日公布，鑑於近期的監管動態，決定取消原定今日公布的業績發布，表示將在未來適當的時間提供進一步更新資料。

相關字詞﹕新東方 美國證交會 中概股 中證監

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