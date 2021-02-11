經濟

匯控今公布中期業績 市場料派息0.069美元

【明報專訊】匯控（0005）將於今日公布上半年業績，隨着疫情改善和經濟逐漸解封，預期信貸損失降低，市場預計盈利按年將大幅反彈。據彭博數據，預期上半年列帳基準除稅前利潤中位數為111.85億美元，按年上升1.59倍。英倫銀行在上月中完全取消大型銀行派息限制，市場預期匯控中期每股將派息0.069美元。隨着經濟逐步復常，解除銀行信貸撥備壓力和派息限制，市場將關注銀行收入增長和派息水平。

花旗料次季多賺90% 籲「買入」

花旗報告預期，次季稅前盈利按年增90%至49億美元，收入則偏弱按年略減5%。受季內港元拆息微跌影響，銀行淨息差溫和受壓，但料貸款增長亦有溫和增長，料次季淨利息收入按年跌6%，按季則持平。非利息收入方面，因為去年同期外匯、固收和商品收入表現強勁，令今年投行業務增長放緩，財富管理和交易收入按年增33%，但按季則因高基數降33%。

信貸損失方面，花旗指出不會如首季般有回撥，但預期次季撥備可降至3億美元，部分撥備於今年至明年繼續釋放。該行給予「買入」評級，不過因為預期收入放緩和出售法國業務增重組成本，下調明年每股盈利25%，目標價因而由54元降至51.7元。

高利潤貸款復蘇 摩通升目標價

摩根大通報告預期，淨息差於未來數季會處於穩定水平。本港銀行在港有超額存款，因此相對債券收益率，淨息差會更受短期利息，即1個月港元拆息或聯邦基金利息影響。鑑於港元流動性維持在紀錄高位，將限制港元拆息上升，但認為已接近最低水平，不過隨着消費信貸等高利潤貸款復蘇，仍可帶動淨利息收入增長。

摩通指，雖然匯控重組策略正確，但在低息環境、疫情和地緣政治不明朗持續下，收入增長仍面臨壓力。該行預期匯控明年和後年派息比率約為五成，並於明年重啟回購，給予「中性」評級，明年底目標價由46元升至51元。

同業派息驚喜 大摩估派0.1美元

雖然市場預期銀行盈利增長放緩，不過摩根士丹利指出，雖然長遠而言銀行在息差等收入結構仍面臨挑戰，但不少已經反映在近期偏弱的股價，反而國際性銀行在派息有驚喜，可以帶動股價上行，預期匯控將派息0.1美元。該行給予「與大市比重等同」的評級，目標價為46元。

相關字詞﹕港元拆息 銀行 業績 匯控

上 / 下一篇新聞

碧桂園服務疫下進軍港物管業 去年初購柏齡物業 港擁逾70管理項目
碧桂園服務疫下進軍港物管業 去年初購柏齡物業 港擁逾70管理項目
楊國強侄與港發展商 聯名持有元朗地皮
楊國強侄與港發展商 聯名持有元朗地皮
PayMe派姜濤撼消費券 使100或贏500
PayMe派姜濤撼消費券 使100或贏500
回應中概股赴美上市 中證監冀與美保溝通
回應中概股赴美上市 中證監冀與美保溝通
新秀麗賣手機殼品牌 估值跌逾半
新秀麗賣手機殼品牌 估值跌逾半
恒大售11%恒騰股權 套逾32億
恒大售11%恒騰股權 套逾32億
Global X鍾駿：研發開支增加 亞洲晶片股看俏
Global X鍾駿：研發開支增加 亞洲晶片股看俏
聯博王耀維：憂庫存泡沫爆破 明年始低吸晶片股
聯博王耀維：憂庫存泡沫爆破 明年始低吸晶片股
易方資本王華：中芯向高管派股獲市場看好
易方資本王華：中芯向高管派股獲市場看好
康諾亞騰盛須承受高風險
康諾亞騰盛須承受高風險
毛記創辦人林日曦辭任 股權折讓近九成售拍檔
毛記創辦人林日曦辭任 股權折讓近九成售拍檔
網上平台Peeba 助中小商戶「零風險」入貨
網上平台Peeba 助中小商戶「零風險」入貨
HKTVmall七折券優惠 料下半年入帳
HKTVmall七折券優惠 料下半年入帳
港企無菌消毒方案 肉類常溫長期保質
港企無菌消毒方案 肉類常溫長期保質
業內人士：方案理論上可行
業內人士：方案理論上可行
張兆聰：消費股只靠中高端撐住
張兆聰：消費股只靠中高端撐住
余淑穎：移民英國 留意相關稅務開支
余淑穎：移民英國 留意相關稅務開支
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：看好港交所 留意購29362
金子：看好港交所 留意購29362
張兆聰：強勢板塊落後股 吼彩虹新能源
張兆聰：強勢板塊落後股 吼彩虹新能源
簡志健、傅可怡：Sea具長遠發展空間 可看好
簡志健、傅可怡：Sea具長遠發展空間 可看好
《幫你格價》：港九新界消費券攻略
《幫你格價》：港九新界消費券攻略
沈永年：內地法制保障夫妻共擁財產
沈永年：內地法制保障夫妻共擁財產
陸振輝：睡得好 有學問
陸振輝：睡得好 有學問
陸振球：看好綠色金屬 留意贛鋒
陸振球：看好綠色金屬 留意贛鋒
陸振球：阿爺倘出手 沒「大到不能倒」這回事
陸振球：阿爺倘出手 沒「大到不能倒」這回事
林少陽：外資投資中國股巿只為賺錢
林少陽：外資投資中國股巿只為賺錢
趙海珠：風險貨幣受惠聯儲局偏鴿言論
趙海珠：風險貨幣受惠聯儲局偏鴿言論
技術取勝：舜宇50天線有支持
技術取勝：舜宇50天線有支持
謝偉銓：發揮土地共享計劃 增加房屋供應
謝偉銓：發揮土地共享計劃 增加房屋供應
謝紹榮：恒指走勢差 勿空手接白刃
謝紹榮：恒指走勢差 勿空手接白刃
李聲揚：SPGI業務沉悶是優點
李聲揚：SPGI業務沉悶是優點
蔡金強：身處「沒有硝煙的大戰」
蔡金強：身處「沒有硝煙的大戰」
艾雲豪：2021東奧運重彈的舊調
艾雲豪：2021東奧運重彈的舊調
張玉峰：聯儲局的演變歷程
張玉峰：聯儲局的演變歷程
蘇沛豐：揀股避開監管風眼 龍源受惠國策可吼
蘇沛豐：揀股避開監管風眼 龍源受惠國策可吼
李順威：巿場現新沽售焦點 宜隨機應變
李順威：巿場現新沽售焦點 宜隨機應變
劉思明：恒指周線現「槌頭」 中線仍淡
劉思明：恒指周線現「槌頭」 中線仍淡
何啟聰：股價失守500元 騰訊看淡沽22240
何啟聰：股價失守500元 騰訊看淡沽22240
瑞銀亞洲：資金流好倉博反彈 美團看好購27791
瑞銀亞洲：資金流好倉博反彈 美團看好購27791
摩根大通亞洲：放榜前靠穩 匯控購16165
摩根大通亞洲：放榜前靠穩 匯控購16165
周顯：死豬不怕開水燙
周顯：死豬不怕開水燙
王弼：大行開始談論滯脹風險
王弼：大行開始談論滯脹風險
曾淵滄：美股非強勢 中電港鐵可避險
曾淵滄：美股非強勢 中電港鐵可避險
湯文亮：如有實力 負資產也不怕
湯文亮：如有實力 負資產也不怕
陳永傑：新界西樓盤發力 升幅可人
陳永傑：新界西樓盤發力 升幅可人
廖偉強：移民潮如「新陳代謝」
廖偉強：移民潮如「新陳代謝」
布少明：調查：港人買樓意欲增
布少明：調查：港人買樓意欲增
馬泰陽：樓市動力足 再衝高登頂
馬泰陽：樓市動力足 再衝高登頂
7月物業買賣登記挑戰萬宗 逾2年高 登記金額撲千億大關 分析料價量續升
7月物業買賣登記挑戰萬宗 逾2年高 登記金額撲千億大關 分析料價量續升
十大屋苑周末13宗 18周同期新低
十大屋苑周末13宗 18周同期新低
周末一手逾30宗 3個半月新低
周末一手逾30宗 3個半月新低
內地生1.35萬租豫豐3房 預繳1年租涉16萬
內地生1.35萬租豫豐3房 預繳1年租涉16萬
興勝6.28億沽觀塘工廈 逾2年帳賺1.4億
興勝6.28億沽觀塘工廈 逾2年帳賺1.4億
VAU Residence 主打1房 吸小家庭
VAU Residence 主打1房 吸小家庭
上水中心實呎連升3個月逼1.6萬
上水中心實呎連升3個月逼1.6萬
儲退休金要早及持久
儲退休金要早及持久