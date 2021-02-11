匯控今公布中期業績 市場料派息0.069美元

花旗料次季多賺90% 籲「買入」

花旗報告預期，次季稅前盈利按年增90%至49億美元，收入則偏弱按年略減5%。受季內港元拆息微跌影響，銀行淨息差溫和受壓，但料貸款增長亦有溫和增長，料次季淨利息收入按年跌6%，按季則持平。非利息收入方面，因為去年同期外匯、固收和商品收入表現強勁，令今年投行業務增長放緩，財富管理和交易收入按年增33%，但按季則因高基數降33%。

信貸損失方面，花旗指出不會如首季般有回撥，但預期次季撥備可降至3億美元，部分撥備於今年至明年繼續釋放。該行給予「買入」評級，不過因為預期收入放緩和出售法國業務增重組成本，下調明年每股盈利25%，目標價因而由54元降至51.7元。

高利潤貸款復蘇 摩通升目標價

摩根大通報告預期，淨息差於未來數季會處於穩定水平。本港銀行在港有超額存款，因此相對債券收益率，淨息差會更受短期利息，即1個月港元拆息或聯邦基金利息影響。鑑於港元流動性維持在紀錄高位，將限制港元拆息上升，但認為已接近最低水平，不過隨着消費信貸等高利潤貸款復蘇，仍可帶動淨利息收入增長。

摩通指，雖然匯控重組策略正確，但在低息環境、疫情和地緣政治不明朗持續下，收入增長仍面臨壓力。該行預期匯控明年和後年派息比率約為五成，並於明年重啟回購，給予「中性」評級，明年底目標價由46元升至51元。

同業派息驚喜 大摩估派0.1美元

雖然市場預期銀行盈利增長放緩，不過摩根士丹利指出，雖然長遠而言銀行在息差等收入結構仍面臨挑戰，但不少已經反映在近期偏弱的股價，反而國際性銀行在派息有驚喜，可以帶動股價上行，預期匯控將派息0.1美元。該行給予「與大市比重等同」的評級，目標價為46元。