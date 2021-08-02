楊國強侄與港發展商 聯名持有元朗地皮

【明報專訊】碧桂園（2007）自2017年斥30億元收購馬鞍山項目泓碧及賈炳達道發展項目後，隨着賈炳達道項目有望於第四季登場後，市場關注集團會否繼續在港積極發展。據本報所得資料顯示，碧桂園主席楊國強侄子兼集團執董楊志成，目前與本港小型發展商益兆興業董事長林俊森共同擔任一家名為WEALTHY GREAT私人公司董事，該公司目前持有元朗屏廈路的一幅地皮。惟據了解，該項目與碧桂園無關。
項目與碧桂園無關
翻查資料，該地皮位於屏廈路，與「洪水橋/厦村新發展區」計劃僅一路之隔。目前該地皮上蓋為一個雲石貨倉。翻查土地註冊處文件，該地皮於2018年中成交，作價4500萬元。而地皮附近似乎亦是其他發展商的目標，據土地註冊處文件顯示，其正後方一幅相鄰地皮由一間叫「恒美投資」的本地註冊公司持有，該公司於2017年以3583.3萬元將上述地皮連同鄰近的一蚊小型地皮收購。「恒美投資」的現任董事為黃艷英及劉彥君，過往二人曾出任恒地（0012）附屬公司董事。
楊志成本身已在系內碧桂園及碧桂園服務（6098）擔任董事，另是碧桂園物業香港的董事。目前楊志成在港擔任的註冊公司董事，尚有一間「福通有限公司」亦是與林俊森共同持有，未知是否其他投資。