楊國強侄與港發展商 聯名持有元朗地皮

項目與碧桂園無關

翻查資料，該地皮位於屏廈路，與「洪水橋/厦村新發展區」計劃僅一路之隔。目前該地皮上蓋為一個雲石貨倉。翻查土地註冊處文件，該地皮於2018年中成交，作價4500萬元。而地皮附近似乎亦是其他發展商的目標，據土地註冊處文件顯示，其正後方一幅相鄰地皮由一間叫「恒美投資」的本地註冊公司持有，該公司於2017年以3583.3萬元將上述地皮連同鄰近的一蚊小型地皮收購。「恒美投資」的現任董事為黃艷英及劉彥君，過往二人曾出任恒地（0012）附屬公司董事。

楊志成本身已在系內碧桂園及碧桂園服務（6098）擔任董事，另是碧桂園物業香港的董事。目前楊志成在港擔任的註冊公司董事，尚有一間「福通有限公司」亦是與林俊森共同持有，未知是否其他投資。