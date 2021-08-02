碧桂園服務疫下進軍港物管業 去年初購柏齡物業 港擁逾70管理項目

明報記者 方楚茵

本報曾向碧桂園服務查詢，未來在港動向包括會否進一步併購莊大業務，或與其他內房的物管股的競爭等，惟截稿前未有回覆。

根據柏齡的官網簡介，公司成立於1977年，並於2020年3月成為碧桂園服務的全資子公司，在港總樓面面積超過600萬平方呎，管理約61個住宅項目，當中涉獵包括豪宅至一般住宅，並包括碧桂園旗下馬鞍山項目「泓碧」﹔另管理12個工商項目，包括部分購物中心或商廈等，惟未有列出所涉獵政府或非政府項目。目前公司除了物業管理，服務範圍亦包括設施管理、清潔、資產管理、物業管理顧問及保險等多元化一條龍服務。

2020年3月入主 未提作價

公開資料顯示，碧桂園服務於2020年3月入主柏齡，並委派了相信是碧桂園服務內地高級管理層的伍重霞、苗超，以及2006年已加入碧桂園的馮惠海加入柏齡出任董事。

作為藍籌物管股的碧桂園服務，目前是內地上市物管股一哥，市值在近日大跌市前曾一度超越2700億元，即使近日回吐，市值仍超2000億元。集團2020年的收入高達156億元，除「三供一業」業務（即供水、供電、供熱及物業管理）外的合同管理面積約為8.205億平方米，另發展包括社區增值服務、非業主增值服務、三供一業及城市服務等。

雖然集團早於一年多前已收購柏齡開拓本港業務，惟一直低調處理，在集團官網的新聞中亦未有發布相關的收購，2020年報內亦僅提到管理範圍包括香港等，未知是否因本港業務相對非常細，故未有對外披露。

柏齡伙碧桂園服務拓大灣區市場

不過柏齡似乎不斷擴充本地業務，公司官網表明冀望將多元化的業務拓展至國內及海外市場。在去年4月，內地《樂居財經》亦報道，碧桂園服務與柏齡正式簽署協議將圍繞粵港澳大灣區市場拓展、高端物業服務品牌打造、海外物業職業化人才培養、深耕寫字樓和商業綜合體的業務發展空間，達成全面戰略合作。