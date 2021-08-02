經濟

碧桂園服務疫下進軍港物管業 去年初購柏齡物業 港擁逾70管理項目

【明報專訊】近年內地發展商積極攻港買地建樓，惟物管方面卻一直只有少數國企在港參與，惟藍籌內房碧桂園（2007）旗下物管「現金牛」碧桂園服務（6098）原來已悄然攻港，去年初透過收購「電梯大王」胡法光家族的菱電發展及置梁行旗下的本港老牌物管公司「柏齡物業管理」，低調進軍本港物管行業。

明報記者 方楚茵

本報曾向碧桂園服務查詢，未來在港動向包括會否進一步併購莊大業務，或與其他內房的物管股的競爭等，惟截稿前未有回覆。

根據柏齡的官網簡介，公司成立於1977年，並於2020年3月成為碧桂園服務的全資子公司，在港總樓面面積超過600萬平方呎，管理約61個住宅項目，當中涉獵包括豪宅至一般住宅，並包括碧桂園旗下馬鞍山項目「泓碧」﹔另管理12個工商項目，包括部分購物中心或商廈等，惟未有列出所涉獵政府或非政府項目。目前公司除了物業管理，服務範圍亦包括設施管理、清潔、資產管理、物業管理顧問及保險等多元化一條龍服務。

2020年3月入主 未提作價

公開資料顯示，碧桂園服務於2020年3月入主柏齡，並委派了相信是碧桂園服務內地高級管理層的伍重霞、苗超，以及2006年已加入碧桂園的馮惠海加入柏齡出任董事。

作為藍籌物管股的碧桂園服務，目前是內地上市物管股一哥，市值在近日大跌市前曾一度超越2700億元，即使近日回吐，市值仍超2000億元。集團2020年的收入高達156億元，除「三供一業」業務（即供水、供電、供熱及物業管理）外的合同管理面積約為8.205億平方米，另發展包括社區增值服務、非業主增值服務、三供一業及城市服務等。

雖然集團早於一年多前已收購柏齡開拓本港業務，惟一直低調處理，在集團官網的新聞中亦未有發布相關的收購，2020年報內亦僅提到管理範圍包括香港等，未知是否因本港業務相對非常細，故未有對外披露。

柏齡伙碧桂園服務拓大灣區市場

不過柏齡似乎不斷擴充本地業務，公司官網表明冀望將多元化的業務拓展至國內及海外市場。在去年4月，內地《樂居財經》亦報道，碧桂園服務與柏齡正式簽署協議將圍繞粵港澳大灣區市場拓展、高端物業服務品牌打造、海外物業職業化人才培養、深耕寫字樓和商業綜合體的業務發展空間，達成全面戰略合作。

相關字詞﹕物管股 柏齡物業管理 置梁行 菱基物業 胡法光 電梯大王 中國恒大 碧桂園 碧桂園服務

上 / 下一篇新聞

楊國強侄與港發展商 聯名持有元朗地皮
楊國強侄與港發展商 聯名持有元朗地皮
匯控今公布中期業績 市場料派息0.069美元
匯控今公布中期業績 市場料派息0.069美元
PayMe派姜濤撼消費券 使100或贏500
PayMe派姜濤撼消費券 使100或贏500
回應中概股赴美上市 中證監冀與美保溝通
回應中概股赴美上市 中證監冀與美保溝通
新秀麗賣手機殼品牌 估值跌逾半
新秀麗賣手機殼品牌 估值跌逾半
恒大售11%恒騰股權 套逾32億
恒大售11%恒騰股權 套逾32億
Global X鍾駿：研發開支增加 亞洲晶片股看俏
Global X鍾駿：研發開支增加 亞洲晶片股看俏
聯博王耀維：憂庫存泡沫爆破 明年始低吸晶片股
聯博王耀維：憂庫存泡沫爆破 明年始低吸晶片股
易方資本王華：中芯向高管派股獲市場看好
易方資本王華：中芯向高管派股獲市場看好
康諾亞騰盛須承受高風險
康諾亞騰盛須承受高風險
毛記創辦人林日曦辭任 股權折讓近九成售拍檔
毛記創辦人林日曦辭任 股權折讓近九成售拍檔
網上平台Peeba 助中小商戶「零風險」入貨
網上平台Peeba 助中小商戶「零風險」入貨
HKTVmall七折券優惠 料下半年入帳
HKTVmall七折券優惠 料下半年入帳
港企無菌消毒方案 肉類常溫長期保質
港企無菌消毒方案 肉類常溫長期保質
業內人士：方案理論上可行
業內人士：方案理論上可行
張兆聰：消費股只靠中高端撐住
張兆聰：消費股只靠中高端撐住
余淑穎：移民英國 留意相關稅務開支
余淑穎：移民英國 留意相關稅務開支
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：看好港交所 留意購29362
金子：看好港交所 留意購29362
張兆聰：強勢板塊落後股 吼彩虹新能源
張兆聰：強勢板塊落後股 吼彩虹新能源
簡志健、傅可怡：Sea具長遠發展空間 可看好
簡志健、傅可怡：Sea具長遠發展空間 可看好
《幫你格價》：港九新界消費券攻略
《幫你格價》：港九新界消費券攻略
沈永年：內地法制保障夫妻共擁財產
沈永年：內地法制保障夫妻共擁財產
陸振輝：睡得好 有學問
陸振輝：睡得好 有學問
陸振球：看好綠色金屬 留意贛鋒
陸振球：看好綠色金屬 留意贛鋒
陸振球：阿爺倘出手 沒「大到不能倒」這回事
陸振球：阿爺倘出手 沒「大到不能倒」這回事
林少陽：外資投資中國股巿只為賺錢
林少陽：外資投資中國股巿只為賺錢
趙海珠：風險貨幣受惠聯儲局偏鴿言論
趙海珠：風險貨幣受惠聯儲局偏鴿言論
技術取勝：舜宇50天線有支持
技術取勝：舜宇50天線有支持
謝偉銓：發揮土地共享計劃 增加房屋供應
謝偉銓：發揮土地共享計劃 增加房屋供應
謝紹榮：恒指走勢差 勿空手接白刃
謝紹榮：恒指走勢差 勿空手接白刃
李聲揚：SPGI業務沉悶是優點
李聲揚：SPGI業務沉悶是優點
蔡金強：身處「沒有硝煙的大戰」
蔡金強：身處「沒有硝煙的大戰」
艾雲豪：2021東奧運重彈的舊調
艾雲豪：2021東奧運重彈的舊調
張玉峰：聯儲局的演變歷程
張玉峰：聯儲局的演變歷程
蘇沛豐：揀股避開監管風眼 龍源受惠國策可吼
蘇沛豐：揀股避開監管風眼 龍源受惠國策可吼
李順威：巿場現新沽售焦點 宜隨機應變
李順威：巿場現新沽售焦點 宜隨機應變
劉思明：恒指周線現「槌頭」 中線仍淡
劉思明：恒指周線現「槌頭」 中線仍淡
何啟聰：股價失守500元 騰訊看淡沽22240
何啟聰：股價失守500元 騰訊看淡沽22240
瑞銀亞洲：資金流好倉博反彈 美團看好購27791
瑞銀亞洲：資金流好倉博反彈 美團看好購27791
摩根大通亞洲：放榜前靠穩 匯控購16165
摩根大通亞洲：放榜前靠穩 匯控購16165
周顯：死豬不怕開水燙
周顯：死豬不怕開水燙
王弼：大行開始談論滯脹風險
王弼：大行開始談論滯脹風險
曾淵滄：美股非強勢 中電港鐵可避險
曾淵滄：美股非強勢 中電港鐵可避險
湯文亮：如有實力 負資產也不怕
湯文亮：如有實力 負資產也不怕
陳永傑：新界西樓盤發力 升幅可人
陳永傑：新界西樓盤發力 升幅可人
廖偉強：移民潮如「新陳代謝」
廖偉強：移民潮如「新陳代謝」
布少明：調查：港人買樓意欲增
布少明：調查：港人買樓意欲增
馬泰陽：樓市動力足 再衝高登頂
馬泰陽：樓市動力足 再衝高登頂
7月物業買賣登記挑戰萬宗 逾2年高 登記金額撲千億大關 分析料價量續升
7月物業買賣登記挑戰萬宗 逾2年高 登記金額撲千億大關 分析料價量續升
十大屋苑周末13宗 18周同期新低
十大屋苑周末13宗 18周同期新低
周末一手逾30宗 3個半月新低
周末一手逾30宗 3個半月新低
內地生1.35萬租豫豐3房 預繳1年租涉16萬
內地生1.35萬租豫豐3房 預繳1年租涉16萬
興勝6.28億沽觀塘工廈 逾2年帳賺1.4億
興勝6.28億沽觀塘工廈 逾2年帳賺1.4億
VAU Residence 主打1房 吸小家庭
VAU Residence 主打1房 吸小家庭
上水中心實呎連升3個月逼1.6萬
上水中心實呎連升3個月逼1.6萬
儲退休金要早及持久
儲退休金要早及持久