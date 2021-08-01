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從中概股暴跌看內地投資邏輯生變

【明報專訊】因內地對教育培訓行業加強監管文件出爐，一眾教育股近日重挫，並給中概股整體行情造成負面影響。這背後突顯出內地發展環境和政策基調的變化，也讓市場開始重新思考與內地有關的投資邏輯。

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