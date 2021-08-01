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經濟
2021年8月1日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
伯恩光學申上市 盈利倍增賺32億 主要客戶包括蘋果 擬集156億
分析：最近新股轉淡 投資者更重視定價
科技巨企績後走弱 拖累美股下跌
基金公司申成立ARKK反向ETF 助散戶沽空
7月新盤售1250伙 芳菲首輪沽3伙
中國7月製造業PMI遜預期 疫情以來最慢增速
美實際債息歷史低位 市場憂滯脹
鮑威爾：長債孳息率低含技術因素
投資者視通脹為「消費稅」
Eric Kung：展現領導力 帶領你的虛擬團隊
D2 Place活動賀即食麵誕生63周年
從中概股暴跌看內地投資邏輯生變
從中概股暴跌看內地投資邏輯生變
【明報專訊】因內地對教育培訓行業加強監管文件出爐，一眾教育股近日重挫，並給中概股整體行情造成負面影響。這背後突顯出內地發展環境和政策基調的變化，也讓市場開始重新思考與內地有關的投資邏輯。
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伯恩光學申上市 盈利倍增賺32億 主要客戶包括蘋果 擬集156億
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