Eric Kung：展現領導力 帶領你的虛擬團隊

如果你回答「是」，那麼你可以跳過這篇文章，繼續其他重要的工作；然而，如果你有任何一個項目的答案是「否」，或是有所遲疑，那麼是時候讓我們好好學習，如何在這種新的工作環境下，有效帶領你的虛擬團隊。

安排「最佳時段」與團隊互動

我想應該先聲明，上述提及的研究是針對有能力且致力於獨自完成職務的知識型工作者。當你的員工是居家辦公狀態，或是處於混合型工作模式，他們毋須在任何時刻與彼此進行實際上互動或交談時，你該如何促進「工作中的學習」？除非你與員工有線上互動，或是需要檢查報告或產品類的工作成果，否則你根本無法直接觀察員工，更別說給予意見。因此，利用特定的規劃範疇與時間表，以「70-20-10」（上期已詳談）法則將團隊職責與任務切分成小塊，這對於你與團隊成員間的互動或是反饋十分重要。

利用同時具備視訊與語音功能的Zoom/Team/Skype等平台作為溝通工具，會比起使用僅有文字功能的訊息和電子郵件，要來得恰當且有效果。然而，你應該好好規劃白天的時間，安排「最佳時段」與你的團隊伙伴進行一對一或團體互動，避免將時間上安排在一個你與團隊已經疲乏，甚至急於下班的時段。我在會議中總是要求員工打開視訊鏡頭，而不是只放上一張個人照片，因為我希望看見他們的「參與」，而非「出席」。此外，為相互尊重及確保溝通的有效性，團隊應該制定一個規矩與默契，請每個人都將手機放到一旁，直到所有對話結束。

領導者為了達到整體目標與效果，可能還需要再多付出額外的努力，像是與你的團隊成員單獨或是共同享用午餐、午後咖啡、早餐時光甚至是小酌一杯（前提是在安全且合法的情况下）。面對面會議或聚會可以拉近彼此間距離，所建立出的人際關係是虛擬環境下難以達成的。在防疫措施生效期間，去一些酒吧、餐廳等人群聚集的場所可能不安全，或許可以考慮一起去郊外遠足或釣魚等。

與老闆良好聯繫 免逐漸「隱形」

最後的重要一點，你必須與你的老闆和組織中的其他重要人物持續保有良好的聯繫，以免在他們眼中你逐漸「隱形」而變得「不重要」。若你要充分利用與他們的線上會議時間，務必提前做好準備，提供清晰但簡潔明瞭的報告內容，讓他們能清楚了解你的問題，並能針對你的想法與建議，給予支持及認可。你需要訓練自己，在虛擬環境中依舊能保持「大將之風」，這包括你的口語表現、肢體語言、外形呈現、擁有高清畫素的鏡頭、聲音清晰的麥克風，以及可以為你加分的明亮光線等，我相信你也不希望在與高階管理團隊或客戶的線上會議中看起來是一片黯淡。最後，「沒有被看見的才能只會被視為無能」（Ability without visibility is disability），這是所有虛擬領導必須謹記於心的黃金原則！

Lombardo, Michael M; Eichinger, Robert W （1996）. The Career Architect Development Planner （1st ed.）. Minneapolis: Lominger. p. iv. ISBN 0-9655712-1-1.

Human Dynamic

[Eric Kung 「變」出商機]