鮑威爾：長債孳息率低含技術因素

不恰當時機沽空國債

補倉令孳息率下跌

部分投資者認同技術因素的說法，例如交易員在不恰當的時機沽空美國國債，導致要補倉令孳息率下跌。也有投資者把問題歸咎於聯儲局每月購買1200億美元的債券所致。更有部分投資者質疑聯儲局過早發出準備收水的信號。一些市場人士認為，若聯儲局放棄超級寬鬆的貨幣政策，將導致經濟擴張提早停止，令美國長期國債孳息率保持低位。

近期的再通脹交易退潮，部分源於投資者發現，美國國債孳息率近期明顯與美元脫鈎。過去美國國債孳息率下滑，往往觸發美元下跌。但此次美債孳息率走低，美匯指數卻一度升穿92，緩和了大宗商品的價格上行壓力，促使投資者撤出再通脹交易。

由於資本市場仍充斥大量美元，只要美國國債孳息率略作反彈，仍會吸引大量資金湧入，令美國國債孳息率下滑。部分分析認為，在聯儲局開始收水前，美元流動性持續氾濫，將導致美國國債孳息率難以回升。聯儲局在上周的會議，將利率維持在接近零水平，並維持資產購買規模。官員討論了如何在時機成熟時縮減買債規模，但尚未就縮減的時機作出決定。

[企業地球村]