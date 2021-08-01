美實際債息歷史低位 市場憂滯脹

資料來源：金融時報、彭博社、華爾街日報

歐美長期國債的實際孳息率在歷史低位徘徊，對退休基金及其他長期資產配置者構成挑戰。在債券孳息率被蠶食之際，退休基金也要應對股市估值高企的問題。當長期國債孳息率跌至負值，將推動那些回報較長債吸引的資產類別價格上漲。去年長債實際孳息率低迷之際，曾推動黃金、股市等資產類別全面反彈。

變種病毒擴散恐阻復蘇

資金流入債券避險

過去數周債市持續向上（即孳息率下跌），令許多投資者感到意外。不少人押注債市經歷今年初拋售後，孳息率可進一步向上。儘管6月以來，市場對聯儲局提前削減QE的預期升溫，不少對冲基金鑑於油價反彈而看好再通脹交易。他們一面買漲原油期貨，一面押注美國長期國債孳息率向上。這投資邏輯是基於持續升溫的通脹壓力，將促使聯儲局提早削減QE，最終導致債價下跌、債息上升。

隨着新冠變種病毒傳播，市場人士開始重新評估對全球增長的樂觀預期。在經濟前景趨於不確定情况下，交易員降低對聯儲局加息步伐的預期。聯儲局在上周議息會議，尚未就縮減購債規模時機作決定。

名義債券孳息率由3月的2021年高位大幅下滑，通脹預期僅略為下降，令美國長期國債實際孳息率低於去年紀錄低位。

投資者衡量長遠通脹預期的指標——10年期美債平衡通脹率（Breakeven Inflation Rate），即美國10年期國債孳息率與通脹保值債券（TIPS）孳息率的利差，在上周四處於2.43%，低於5月平均2.5%以上的水平，但仍高於聯儲局2%的通脹目標。

花旗全球宏觀策略師法希（Jamie Fahy）表示，儘管潛在的增長條件仍然強勁，但市場已由押注再通脹交易，轉變為為對滯脹的擔憂。

美次季GDP遜預期

引起增長見頂揣測

上周公布的美國第二季GDP初值，按季折合成年率增長6.5%，遠遜於經濟師預期的8.4%，引起經濟增長是否已經見頂的揣測。最新數據預示，美國經濟沒有過熱風險，聯儲局毋須急於收緊貨幣政策。

瑞穗多元資產策略主管查特威爾（Peter Chatwell）表示，隨着經濟復蘇趨於成熟及廣泛，通脹壓力加劇，美國經濟正處於增長放緩狀態。若供應鏈問題對經濟增長帶來下行風險，聯儲局未來數月將更趨鴿派。

[企業地球村]