中國7月製造業PMI遜預期 疫情以來最慢增速

統計局：極端天氣影響 擴張力度減

7月非製造業PMI為53.3，亦低於6月的53.5，綜合PMI產出指數為52.4，低於6月的52.9。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解釋，由於7月部分企業集中進入設備檢修期，加上局部地區高溫洪澇災害等極端天氣影響，製造業擴張力度較上月有所減弱。

PMI分類指數中，生產指數和新訂單指數分別為51和50.9，比上月回落0.9和0.6點，趙慶河指反映製造業生產活動和市場需求總體有所放緩。鐵路船舶航空航天設備、計算機通訊電子設備及儀器儀表等行業，兩個指數均位於55以上較高景氣區間，企業生產經營較活躍。

不過，石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等高耗能行業，兩個指數均低於臨界點。

此外，反映外貿的新出口訂單指數和進口指數分別為47.7和49.4，比上月下降0.4和0.3點。趙慶河解釋出口景氣小幅回落，食品、計算機通訊電子設備及儀器儀表等行業處於景氣範圍，但木材加工及家具、黑色金屬冶煉及壓延加工、專用設備等行業則位於收縮中。