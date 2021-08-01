7月新盤售1250伙 芳菲首輪沽3伙

芳菲早前以折實均呎2.61萬元首推30伙，較同區萬科香港6月開售的自由道VAU Residence的首批折實均呎2.45萬元，高逾6%。至於芳菲昨首輪推售的10伙，1房、2房戶各佔5伙，實用286至465方呎，據成交紀錄冊顯示，售出3伙成交價由723.1萬至1001萬元，套現逾2694萬元。

芳菲單日套現逾2694萬

連同芳菲，綜合市場資訊，新盤市場昨錄約20宗成交，其中會德豐系樓盤沽約3伙，吸金逾3440萬元，包括藍田KOKO HILLS 售出兩伙2房戶，實用459及520方呎，成交價993.8萬及1134.3萬元，實呎均逾2.1萬元。另外，會德豐與信置（0083）、等合作的西南九龍長沙灣維港滙，以1312.89萬元售出一伙實用522方呎2房戶，實呎2.51萬元。

香港小輪（0050）牽頭的屯門青山公路青山灣帝御‧星濤，以658.99萬元售出2座地下05室，實用393方呎連117方呎花園特色戶，實呎1.67萬元。

KOKO HILLS兩房呎售2.1萬

另建灝屯門景秀里上嵐，本月累售40伙、套現逾2.1億元，成交紀錄冊顯示，買家均已簽署正式買賣合約，未見撻訂。建灝表示，上嵐室內住客會所、室外住客共享空間和綠化園林，總面積逾6250方呎，料可吸引年輕客戶群。

二手方面，中原高級分行經理黎景南指出，東涌昇薈新錄單號洋房成交，實用2529方呎連2361方呎花園、4房雙套設計，以4128萬元易手、實呎1.63萬元，為昇薈首宗二手洋房成交；原業主2016年10月以4186.026萬元購入，持貨近5年，帳面蝕逾58萬元或1.4%。

凱滙7月逾百宗租務

按月增近一倍

美聯市務經理顏海濤表示，觀塘新入伙大型屋苑凱滙，7月累積錄約103宗租務成交（平均實呎租金約38元），比6月錄約52宗，大增近一倍，其中2座中層實用460方呎D室1房戶，以月租約1.8萬元租出，實呎租金約39元；以業主2018年底購入價約842.4萬元計，租金回報率2.6厘。