基金公司申成立ARKK反向ETF 助散戶沽空

該ETF擬通過對冲合約，達至與ARKK反向的表現，代號為SARK，ETF收費為0.75%，與ARKK相同。

擬藉對冲合約 達至ARKK反向表現

SARK由Tuttle Capital行政總裁 Matt Tuttle出任基金管理人，他回覆彭博查詢時稱，ARKK現時是一籃子無盈利能力科技股，不少非機構投資者沒方法或很難借貨沽空，投資者應有沽空ARKK的工具。ARK投資沒回應彭博查詢。

若SARK受投資者歡迎，可令ARKK比現時更為波動。近期經傳統渠道沽空ARKK的資金增加，根據IHS Markit數據顯示，ARKK的空倉權益目前佔流通股數的4.6%，略低於3月份的紀錄高位5.3%。成立SARK的Tuttle，亦有不少有特色的ETF，例如有追蹤通過SPAC（特殊目的合併公司）上市的ETF（美：DSPC），以及反向的ETF（美：SOGU）。