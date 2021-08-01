科技巨企績後走弱 拖累美股下跌

分析：疫情放緩 消費開始轉至實體

亞馬遜的第三季利潤指引低於市場預期，同時帶動一眾電商股下跌，Etsy（美：ETSY）和eBay（美：EBAY）挫逾7%，電商服務股Shopify（美：SHOP）跌1.64%。Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli認為，亞馬遜季績對市場氣氛影響相當大，反映市場消費力雖然仍強勁，但隨着疫情放緩，消費開始由網上轉至實體。

總結7月，標指升2.3%，道指升1.3%，納指升1.2%。蘋果（美：AAPL）、facebook（美：FB）等科技巨企，在上周公布的次季業績好過預期，但市場對往後保持高增長有疑慮，令股價在績後偏弱。Longbow資產管理首席執行官Jack Dollaride指出，科技股整體財報不錯，但市場對去年疫情受惠股略為失望。股市一直由大型科技公司推動，它們表現不佳時將拖累市場下跌。

此外，美國聯儲局周五公布，金融機構利用隔夜逆回購在聯儲局停泊的資金達1.04萬億美元，金額首次超過1萬億美元，顯示市場資金相當充裕，同時財政部因國債臨近到達上限而減少發行，令投資者需覓工具停泊資金，經隔夜逆回購獲得年率0.5厘的利息收入。

美國證交會要求中資公司以可變利益實體（VIE）在美上市，須向公眾披露內地監管風險、在美股上市是否已獲內地政府允許等，多隻電商股走弱，但仍較上周港股收市價為高（見表）。內地交通部上周五表示，將打擊網約車壟斷並加強營運監管，滴滴（美：DIDI）盤前一度跌約7%，後市反覆上落，收市前急升4.56%。

中央撐電動車 小鵬理想美股走高

不過，電動車產業發展獲中央政治局支持，帶動電動車股急升，小鵬（美：XPEV）收市折合報159.15港元，較本港收市高6.67%，將來港上市的理想（美：LI）亦升8.9%。恒指夜期跌0.16%，收報25,856點，低水105點。ADR港股比例指數報25,950點，跌0.04%。