伯恩光學申上市 盈利倍增賺32億 主要客戶包括蘋果 擬集156億

明報記者 陳偉燊

伯恩光學創辦人為楊建文，他早年在中文大學理工科畢業，並於1980年代中北上深圳建廠，先進軍豪華機械手表玻璃面板生產，並於2004年涉足手機玻璃蓋板，逐步向智能手機的供應鏈拓展，開發屏幕方案，奠定今日伯恩光學的業務基礎（見表1）。

楊建文向來低調，甚少與傳媒接觸，但是他對大學資助豪不吝嗇，動輒捐助過億元，近年有報道指他購入觀塘工業大厦擬準備重建。他更於今年被列《福布斯》香港富豪榜，以坐擁186億美元資產淨值而排名第四，僅次於有221億美元資產淨值的新世界發展（0017）主席鄭家純家族。

擬瑞士設生產基地 總開支近6900萬

隨着伯恩上載文件，伯恩的神秘面紗得以揭開。該公司的產品，現時已由過往為人認知的智能手機外，延伸到可穿戴設備、平板電腦、智能手表、AR及VR眼鏡甚至汽車領域。9個生產設施已經遍佈中國內地及越南，並部署在瑞士設立生產基地，料總開支約800萬瑞士法郎（約6867.92萬港元）。

五大客戶在截至3月底止的2019年度、2020年度及2021年度的採購額，分別佔其總收益的83.9%、83.8%及82.7%。但是該集團披露2007年與一客戶建立業務關係並提供部件，該客戶與另一於2009年建立業務關係的客戶，兩大客戶佔比在前述年度的總收益60%、63.7%及70.3%。對照過往已公開資料，該兩大客戶包括蘋果公司在內。伯恩在2019、2020及2021年3個年度的收益，分別為316.21億元、274.63億元及299.13億元（見表2）。

集資主要開發新材料新技術新業務

伯恩的毛利率在過去3個年度持續上升，到2021年度提高至27.2%，其淨利潤率更在21年度高見10.6%。整體負債率則低於20%。公司指出，沒有因為新冠疫情中斷業務，只是因為部分客戶在其間未完全恢復營運，致向部分客戶交付產品時出現延誤。公司是次上市集資，主要用於開發新材料、新技術及新業務；發展汽車相關的內飾產品；智能製造投資；以及償還借貸等。目前公司並無訂定派息率。