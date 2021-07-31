屯門上嵐「清一色」1房 吸年輕家庭客

明報記者 盧浩鏘、攝影 蘇智鑫

上嵐位於屯門景秀里2號，鄰近新地（0016）同區屋苑御半山，關鍵日期為2023年7月31日，樓花期長約2年。發展商早前開放位於荃灣楊屋道88號Plaza 88 22樓的展銷廳，展出一個以18樓C室為藍本的交樓標準示範單位，實用面積290方呎，1房間隔連22方呎露台，為項目實用面積最大的分層戶，單位採用淺色木紋地板，間隔方正。長方形設計的客飯廳連接室外露台，兩者合併使用可增添單位空間，買家亦可於日後放置戶外家具，打造私人茶座。項目最大特色在於樓層高度為3.5米（即約11呎5吋），高樓底的設計可讓買家日後考慮自建貯物空間，增添收納位置。

樓花期2年 面積265呎起

由於項目所有單位均採用開放式廚房設計，發展商於廚具設備上也花了心思，附上了歐洲廚具品牌歌蘭尼的嵌入式電磁爐、微波爐、洗衣乾衣機、雪櫃、抽油煙機。方便住戶隨時享受煮食的樂趣。房間方面，套房間隔連浴室佔地約60方呎，放置雙人大牀後仍有空間放置衣櫃等設備；房間內設有近落地玻璃窗，採光度不俗。

至於浴室配套方面，牆身鋪砌雲石瓷磚，地板則以白色瓷磚作襯托，既美觀又耐用。浴室屬企缸設計，亦配備鏡面儲物櫃；不過要留意，浴室內並沒有設置通風窗，發展商提供「浴室寶」抽氣通風機，有助驅散浴室內的濕氣及異味。

24小時會所 頂層設燒烤場

雖然上嵐的規模不大，但仍設專屬24小時住客會所「Club Skye」。會所面積逾6000方呎，由三大部分組成，包括位於2樓的空中舒展運動區「Chill Fit」、綠意雅座「The Patio」 以及位於天台的「Skye Top」。「Chill Fit」以近年潮流的混合運動體能訓練體系CrossFit作主題，為住客提供不同健身設備。「The Patio」設特色垂直綠化牆，為室內住客會所引入自然綠化美景；頂層「Skye Top」則設有室外燒烤場地，除了為住戶提供日常康樂活動外，亦可成為親友聚會的場地。

上嵐附近雖然沒有大型購物商場，但不乏民生店舖如便利店及小量食肆，為附近居民提供生活所需。住戶只需步行約5分鐘便可到達輕鐵景峰站，乘坐輕鐵約7分鐘即可到達屯馬線兆康站往返市區，盡享便捷生活。

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