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2021年7月31日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
港次季GDP升7.5% 7細項全升 私人消費開支提速 料本季受惠消費券
服務輸出輸入持續增長 視乎通關進度
消費券調查：七成將用作外出用膳
港貸款增長加速 6月年率化增長17%
銀債獲25.7萬人認購 料發行額提高至300億 人均獲11手
科網股受壓恒指再失26000關 7月累挫近一成
美證交會︰VIE架構等同空殼公司 中概股須列明風險 披露是否獲批境外上市
網易雲音樂傳獲批港上市
恒大股價再插一成 震散內房股
金管局：臨時美元資金安排將成恆常措施
港擬換盈富基金管理人 避美禁令影響
霍建寧：和電研接受虛擬貨幣支付
希慎發盈喜 料中期純利不少於5億
匯賢中期分派增逾兩倍
亞馬遜季績遜預期 股價急挫7％ 警告增長持續放緩
羅賓漢上市首日破發 次日未止瀉
聯儲局官員：明年首季完成收水
今年新盤成交逼1萬宗 按年升23% 7月一手交投1230宗 比上月跌逾三成
CCL八大樓價指數齊升 今年首現
次季私宅施工4300伙 按季增近1倍
朱慧珊傳8280萬沽淺水灣道3號 16年賺1.6倍
內地生預繳1年租14萬 租粉嶺名都兩房
工聯會5180萬掃灣仔商廈單位
陸振球：房策不應受特首任期限制
周末睇樓好去處
屯門上嵐「清一色」1房 吸年輕家庭客
「超級單車徑」適合運動一族
15分鐘車程到「幻愛橋」
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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港次季GDP升7.5% 7細項全升 私人消費開支提速 料本季受惠消費券
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