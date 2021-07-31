工聯會5180萬掃灣仔商廈單位

資料顯示，01室原業主在2016年以619.71萬元購入，持貨約5年，帳面獲利180.29萬元或29%。另02至05室原業主，則在2016年至2018年間分階段購入單位，購入價介乎470萬至830.83萬元，共涉2318.83萬元，現以4380萬元沽，帳面獲利2061.17萬元。

新城市廣場明派發百元運動服飾禮券

此外，今屆東京奧運會中，香港運動員張家朗、何詩蓓連奪獎牌之際，新地（0016）旗下沙田新城市廣場，明日起將派發1000張100元運動服飾禮券，The Point by SHKP 會員以1000積分及200元即日電子消費單，即可換領100元運動服飾禮券，可在商場內27間運動服飾店使用。

另新城市廣場與電視台合作，全程直擊播放東京奧運精彩賽事，配合一期羅馬廣場大型高清LED電視屏幕，可讓市民一同欣賞賽事，周末會派發奧運紀念禮品。