朱慧珊傳8280萬沽淺水灣道3號 16年賺1.6倍

資料顯示，賈氏夫婦2005年5月以3118萬元購入物業，持貨逾16年，帳面大賺5162萬元，物業期內升值逾1.6倍。

歌賦嶺洋房帳面蝕一成離場

另過往屢錄二手蝕讓成交的上水洋房屋苑歌賦嶺，新錄原業主帳面蝕逾一成的成交；利嘉閣助理分區經理林偉明表示，歌賦嶺紅楓徑雙號屋，實用1315方呎、3房連套房間隔，原業主叫價1800萬元，經議價減價312萬元或約17%後，以1488萬元易手、實呎11,316元；原業主2012年初以約1666.2萬元購入，持貨逾9年，帳面虧損約178.2萬元或10.7%。

大型屋苑方面，被喻為「樓市火車頭」的鰂魚涌太古城，新錄連租約成交個案；美聯高級分區營業經理吳肇基表示，夏宮閣中層H室，實用面積702方呎3房間隔，原業主日前連租約放售，叫價1468萬元，議價後減價10萬元或0.7%，以1458萬元易手、實呎20,769元。據悉，單位現以月租2.7萬元租出，租期至2023年，買家可享租金回報約2.2厘。

原業主2009年3月以約490萬元購入物業，持貨11年，是次帳面獲利約968萬元或近2倍。

太古城三房連租約單位1458萬易手

至於新界區，中原分行經理許秋偉表示，大埔白石角雲滙第9座中層A5室，實用面積455方呎2房間隔，以818萬元易手，均呎17,978元，料為該屋苑首宗兩房二手成交個案；據悉， 原業主2018年以768萬元購入單位，持貨3年，帳面獲利約50萬元離場，單位期內升值約6.5%。