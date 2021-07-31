次季私宅施工4300伙 按季增近1倍

業界分析指出，第二季私宅施工量按季大增近1倍，相信與新冠疫情持續放緩有關，隨着本港整體經濟改善，下半年私宅動工有望持續加快。

分析：疫情改善 私宅料持續加快動工

運房局發言人稱，未來3至4年的一手私宅供應量的9.6萬個單位中，估計有7.7萬個單位為實用面積少於753方呎的中小型單位，佔整體供應量80%，預計未來數月將有9幅住宅用地轉為熟地，可提供約5700伙。港府指出，隨着政府持續有序地增加房屋土地供應，相信未來3至4年的私宅預計供應量，將維持在較高水平。

潛在一手私宅新供應9.6萬伙 季增3%

對於未來3至4年一手私宅潛在供應量為9.6萬伙，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，潛在一手私宅供應量增加，主要是受惠疫情持續好轉，而次季私宅施工量錄得4300伙，按季大增近1倍，預料隨着疫情持續受控，下半年私宅動工步伐有望加快。

陳續稱，今年私宅動工數字不斷追落後，但未來供應能否持續，需視乎港府能否盡快釋出更多熟地，以興建私宅。按目前情况觀察，短期內要釋出大量土地仍十分困難，相信樓價仍維持穩中向好，下半年料再有5%或以上升幅，而一旦實現通關，升勢將更凌厲。

八成為少於753方呎中小型單位

團結香港基金土地與房屋研究主管葉文祺提到，第二季已批出但仍未動工地皮的可建單位數量為2.7萬伙，高於第一季的2.5萬伙，相關數字由2018年開始逐年上升，創兩年新高。同時，第二季施工中單位數量為6.8萬伙，不但低於第一季的7萬伙，更比2018年第二季高位8.4萬伙低19%，反映未動工地皮積聚愈多，但施工中單位愈來愈少，顯示私樓發展周期愈來愈長，對未來落成量造成結構性負面影響。