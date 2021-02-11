CCL八大樓價指數齊升 今年首現

樓價愈近歷史高位 爭持局面將維持

隨着樓價愈接近歷史高位，相信爭持局面會維持一段時間，現時CCL距自己於2019年7月錄得的歷史高位190.48點，只相差0.90%。

另反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報191.57點，為歷史第三高，按周升1.28%，升幅同為13周最大；CCL（中小型單位）報189.27點，按周升1.17%；CCL（大型單位）報186.18點，按周升0.14%。

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，CCL另三大整體指數，近4周升跌交錯，其中CCL Mass在189點到191點爭持；CCL（中小型單位）在187點到189點爭持；CCL（大型單位）企穩185點水平。現時CCL Mass距離自己歷史高位相差0.06%、CCL（中小型單位）相差0.49%、CCL（大型單位）相差2.99%。

新界西按周升幅44個月最勁

四大分區方面，新界東CCL Mass報203.98點，創148周即約37個月新高，按周升1.27%；新界西CCL Mass報176.76點，按周升2.95%，升幅為175周即約44個月最大。至於市區，港島CCL Mass報195.57點，按周升0.87%；九龍CCL Mass報184.70點，按周升0.41%。

四大分區指數與自己歷史高位相比，港島CCL Mass相差1.85%、九龍CCL Mass相差2.12%、新界東CCL Mass相差2.32%，新界西CCL Mass相差0.13%。