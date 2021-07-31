今年新盤成交逼1萬宗 按年升23% 7月一手交投1230宗 比上月跌逾三成

明報記者 林可為

今日為7月最後一天，新盤市場只有協成行何文田芳菲，開展首輪銷售推出10伙；綜合市場資訊，本月截至昨日止，整體一手新盤成交錄約1230宗，當中以中海外（0688）啟德跑道區維港1號累積售500伙、套現逾57.34億元成績最理想，佔同期整體成交量逾四成。若按月比較，相對一手市場6月錄1870宗成交，則按月跌34%。

維港1號累售500伙成本月賣樓王

至於今年1至7月整體新盤成交量（至昨日），共錄約9960宗，相對去年同期錄約8080宗，按年增加約1880宗或23%，其中會德豐旗下及合作項目，期內估計售約1200伙，成績標青。另過去3年一直屬「賣樓王」的新地（0016），今年迄今採惜售策略，估計1至7月累售逾800伙，但隨着系內天水圍大盤Wetland Seasons Bay將登場，集團8月銷售數字料將明顯攀升。

大盤將登場 業界料下月一手成交2000宗

展望8月市况，由於新地Wetland Seasons Bay第1期（1224伙）、宏安地產（1243）青衣薈藍（320伙）已獲批售樓花，料即將登場，加上中洲旗下火炭星凱‧堤岸，亦有機會短期獲批預售並趕及8月開售，中原亞太區副主席及兼住宅部總裁陳永傑估計，8月新盤成交有望重上2000宗水平，而7月一手成交回落，相信與近日樓價高企，及多個單幢新盤採求價不求量的策略有關，令交投市况短暫整固。

21 BORRETT ROAD四房呎售8.2萬

成交方面，長實（1113）港島中半山波老道21 BORRETT ROAD，7月迄今累沽3伙、吸金總額約5.8億元，其中19樓7號單位，實用2316方呎4房雙套間隔，透過招標以1.9038億元沽出（連雙車位）、實呎8.22萬元。

新地南昌站匯璽III，透過招標連售兩伙，單日吸金逾7970萬元，其中以4188.3萬元售出6座47樓A室，實用1214方呎、實呎3.45萬元；另以3782.5萬元售8座7樓A室，實用1513方呎、實呎2.5萬元。會德豐及信置（0083）等合作西南九龍長沙灣維港滙，連售兩伙實用448及489方呎兩房戶。項目本月累售67伙，套現9億元。