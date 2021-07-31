聯儲局官員：明年首季完成收水

布拉德的預告，比經濟師預期快得多。在聯儲局本周舉行政策會議前的一項調查顯示，經濟師普遍預計聯儲局在12月正式宣布削減QE方案，並在明年初啟動。

美國6月的整體PCE物價指數按年升4%，與5月修正後的升幅持平。隨着經濟活動繼續重啟，雖然政府的刺激支出及福利減少，6月的美國個人支出仍按月增長1%，提振了美國次季的GDP。早前公布，美國次季GDP按季折合成年率增長6.5%。

歐元區次季GDP增長2%

隨着經濟活動重啟，歐元區經濟亦在次季大幅反彈。歐元區GDP在去年第四季按季收縮0.6%，並在今年首季再收縮0.3%後，現在終擺脫連續兩季經濟收縮所陷入的技術性衰退，其次季GDP按季增長2%，較經濟師預期高出0.5個百分點。按年計算，次季GDP增幅更達13.7%，創紀錄新高。此外，歐洲央行預期，歐元區7月通脹率將按年增長2.2%，高於歐洲央行的2%目標，並較6月的1.9%按年升幅有所加快。不過由於新冠變種病毒擴散，歐元區前景仍有很大不確定性。

（綜合報道）

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