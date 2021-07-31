羅賓漢上市首日破發 次日未止瀉

向平台散戶配售新股影響表現

雖然這散戶平台的股票似乎未受散戶追捧，不過它仍獲「科技股女股神」Cathie Wood的青睞，獲其旗艦基金「方舟創新ETF（ARK Innovation ETF，ARKK）」大手買入。據方舟投資的交易報告顯示，ARKK於周四購入近130萬股羅賓漢股票。以周四收市價計算，ARKK持有的羅賓漢股票價值超過4500萬美元。彭博行業研究（BI）的分析指出，Cathie Wood的投資策略是每天小量出售賺錢的股票，並買入跌價的股票。就在兩周前，她曾表示串流媒體設備製造商Roku（ROKU）是她的首選之一，但她的投資公司卻在整個7月減持Roku的股票。

「女股神」方舟基金趁機大手買入

私人公司股票的二級交易平台Rainmaker Securities透露，一年前每股羅賓漢在私人市場交易的價格約為15美元，到上月初臨近上市前，每股價格升至55美元。雖然招股價已定於38美元的指導區間低端，但首天上市仍缺乏支持。路透社指出，部分IPO投資者憂慮其估值存在泡沫，並憂慮到其業務面臨的監管風險，對羅賓漢上市保持觀望。部分散戶則因為羅賓漢在今年初的散戶逼空大戰，限制幾隻散戶熱炒的股票進行交易，緩和了散戶挾爆對冲基金空倉的攻勢，導致散戶蒙受損失，因而對羅賓漢懷恨在心。

彭博引述知情人士稱，在5500萬股新股當中，羅賓漢原本為散戶預留多達35%的新股發行量，最終將大約20%至25%的新股配售給散戶。這是不尋常的舉動，因為美國一般IPO不讓散戶抽新股，促使散戶在公開市場搶購股票，推動首日的交易熱潮。羅賓漢向散戶配售大量股票，令其股票缺乏買家出價。

（綜合報道）

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