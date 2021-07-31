亞馬遜季績遜預期 股價急挫7％ 警告增長持續放緩

圖片分享平台Pinterest （PINS）在疫情消退後亦後勁不繼，該平台次季的美國月度活躍用戶數量按年減少5%，早段股價急跌近兩成。市場憂慮到其他科技股亦在疫情消退後增長放慢，facebook（FB）、蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）、Alphabet（GOOGL）早段股價偏軟。美股三大指數早段下滑。受非必需消費品板塊拖累，標普500指數早段跌0.6%。以科技股為主的納指早段跌0.8%。

疫情消退損增長 科技股早段偏軟

疫情期間，大量消費者為免受到感染，避免光顧實體商店，紛紛向亞馬遜等電商平台購買各種貨品和必需品。隨着經濟活動持續重啟，促使部分消費者重返商店，並花費於旅遊等服務方面，令亞馬遜的電商銷售面臨挑戰。上季亞馬遜的電商銷售額按年增幅回落至16%，即使它已將一年一度的Prime Day會員促銷活動由第三季提前至次季，但仍無法顯著提振銷售。相比下，亞馬遜的網上銷售額在疫情期間維持高雙位數的增長。

違歐盟私隱條例遭罰69億

亞馬遜的雲計算服務（AWS）則繼續強勁增長，其第二季的銷售額達148億美元，按年增長37%，較首季的32%增幅有所加快。此外，亞馬遜也成為僅次於Alphabet和fb的主要廣告媒介，次季的廣告業務收入，較去年同期按年增長87%。

不過由於亞馬遜對用戶數據的處理，違反歐盟私隱條例，被判罰7.46億歐元（約69億港元）。根據亞馬遜提交的證券披露文件，歐盟的私隱監管機構——盧森堡國家數據保護委員會（CNPD），指亞馬遜對個人數據的處理，不符合歐盟的《一般資料保護規例》（GDPR），向其判處罰款，並命令其更改某些未公開的商業行為。不過亞馬遜在披露文件批評， CNPD 的決定毫無根據，決定為此事積極捍衛自己。

微軟或入股印度酒店OYO

另外，據路透引述消息人士稱，印度酒店集團OYO在今年底上市前，微軟可能入股。消息稱，交易可能會在未來數周公布，而微軟將會以90億美元的公司估值投資OYO。

（綜合報道）

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