霍建寧：和電研接受虛擬貨幣支付

和電旗下3香港近日伙拍Aladdin Technology集團旗下MOVE Network，在尖沙嘴「1881」推出「3•Orbstellar宇宙星空NFT BIG BANG體驗館」，讓客戶及公眾創作加密藝術（Crypto Art）。

和電香港執行董事及行政總裁古星輝稱，公司正探討相關市場的發展，是次藉體驗館以進行市場教育，同時「拋磚引玉」引發新構思。

5G網絡方面，古星輝指出，公司的5G網絡投資已基本完成，最新推出門檻較低的178元5G月費計劃，冀吸引未用過5G的客戶。3香港同時推出148元的5G寬頻月費計劃，以及利用易賞錢積分繳付月費或兌換增值服務和數據組合。

低門檻5G月費計劃吸客

和電日前公布中期純利挫近八成，霍建寧解釋，因應集團基站增加，折舊、租金及電費等各項支出隨之增加，對公司有一定影響。不過目前基本生意穩健，同時相信疫情下受影響的漫遊業務「遲早返嚟」，對後市發展感正面。公司自2017年出售固網業務後已兩度派發特別息，霍建寧表示會物色不同投資項目，若沒有特別用途則全數派給股東。