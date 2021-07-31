恒大股價再插一成 震散內房股

稱拖債因付款日有爭議

恒大指出，恒大地產集團非合同主體，涉訴無法律和合同依據，恒大地產集團已依法向法院提出異議。至於恒大手持A股上市公司廊坊發展20%股權遭凍結一年一事，集團指因子公司與孝感市高創投資的商業糾紛，令其持有的廊坊發展20%股權被凍結，涉及股份價值約3.49億元。公司現正尋求法律意見以保障公司的合法權益。

中國恒大昨領跌同行，全日收跌9.15%，報5.26元，市值已跌至不足700億元水平；恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）在昨日早市分別則跌逾5.7%及9.5%，但午後雙雙收復失地，恒大物業收市倒升1.66%，報5.52元；恒大汽車亦倒升0.48%，收報12.5元。恒騰網絡（0136）則繼續停牌。內房「債王」恒大資金鏈負面消息不絕再次震散內房及相關物管股，四大藍籌內房亦不能倖免，龍湖（0960）跌7.53%、華潤置地（1109）跌6.81%、碧桂園（2007）跌4.64%、中海外（0688）跌4.45%。另外，昨股價跌3.77%的世茂（0813）繼續回購護盤（見表）。物管股中，合景悠活（3913）跌9.06%、保利物業（6049）跌6.8%、新城悅（1755）跌6.36%、世茂服務（0873）跌5.76%。