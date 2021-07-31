網易雲音樂傳獲批港上市

另外，內地連鎖生鮮食品超級市場錢大媽已委聘投行處理來港上市事宜，預計集資約39億元。

今年5月曾有傳媒報道，網易雲音樂上市或可籌集約10億美元（約78億港元），而美國銀行、中金公司和瑞士信貸是上市聯席保薦人。網易雲音樂在中國運營網易的音樂流媒體平台，大部分收入來自訂閱、虛擬禮物和廣告。

錢大媽傳委中金大摩為上市負責行

另外，據彭博社引述一位知情人士稱，錢大媽已委聘中金及摩根士丹利為上市負責行，集資最多5億美元（約39億港元），即將完成一輪上市前融資，最早可能在今年底招股。據彭博社3月報道，公司計劃在新一輪融資中籌集約3.1億美元（約24億港元），估值可能高達 250億元人民幣（約300億港元）。

公司網站顯示，錢大媽在2019已年完成近10億元人民幣（約12億港元）的融資；惟一名公司代表早前曾表示，目前沒有新股上市（IPO）計劃，拒絕進一步評論。

錢大媽2012年成立，通過其特許經營店銷售包括蔬菜、水果、鮮肉和雞蛋等產品，目前在港有30多間分店。

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