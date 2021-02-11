美證交會︰VIE架構等同空殼公司 中概股須列明風險 披露是否獲批境外上市

明報記者 葉翠

SEC主席Gary Gensler昨晚在聲明中表示，在美國上市的中國公司常採用VIE結構，在中國以外的另一個司法管轄區設立離岸空殼公司，以向美國股東發行股票。但他擔心美國投資者或沒意識到自己持有的只是空殼公司的股票，而非以中國為總部、在中國營運的公司股票，故要求現有的VIE企業清楚披露，投資者購買的是一家空殼公司的股票，業務描述亦要明確區分空殼公司和中國營運公司；並披露公司將面臨中國政府未來行動的不確定性；披露詳細的財務信息，包括量化指標，以便投資者了解VIE架構下的財務關係。

路透：SEC已停中概股上市審批

此外，SEC亦要求申請註冊的VIE結構企業披露，是否已獲得中國當局的批准可到境外上市；同時亦要披露，美國會計監管部門有權監管中概股的核數師，而此舉或導致公司被除牌。另外，SEC亦要求對在中國有重要業務的公司的申請進行有針對性的額外審查。在SEC發聲明前，路透社報道，SEC已暫停中國公司赴美上市的審批，要求先列明監管風險。

交通部查網約車壟斷 滴滴早段跌1%

近一個月中國加強監管科技企業，尤其在滴滴（美︰DIDI）赴美上市後，先是遭工信部調查，昨日交通部亦稱，將針對壟斷和不正當競爭行為，加強監管和依法查處網約車及貨運平台。交通部指部分網約車平台侵害旗下司機權益，而部分貨運平台企業經營行為不規範等，對行業安全穩定帶來風險，因此督促有關平台提交明確時間表和工作計劃，加快清退不合規車輛和人員。滴滴昨日盤前曾跌7%，至昨晚11時，股價跌1.5%。另新華社昨日報道，於國家主席習近平主持的中共中央政治局會議上提到，要求完善企業境外上市監管制度。