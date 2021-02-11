科網股受壓恒指再失26000關 7月累挫近一成 　

北水全月淨沽出635億破紀錄

國指收報9233點，跌1.94%，7月累跌13.41%。科指收報6780點，跌2.56%，全月跌16.85%。7月港股通破紀錄淨沽出635.03億元，昨日流出15.95億元，過去連續10日累計流出444.34億元，但昨日金額較近兩周的平均為低。美團（3690）和阿里健康（0241）上月約跌三成，公用股則成資金避難所（見表）。

電商股再受沽壓，美團被北水沽出11.32億元，昨日跌5.87%，阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）跌4.21%和2.64%，已拖低恒指253點。中概股監管風波延續，截至晚上10時，恒指夜期低水38點。被視為受惠國策行業繼續向好，半導體股中芯（0981）昨升2.84%，內需股長城汽車（2333）破頂升6.87%。

葉尚志：內需股受惠國策 料有資金流入

第一上海首席策略師葉尚志表示，恒指周初超賣後的反彈基本上已經完結，股市恢復信心需時，不過港股釋放了不少沽壓，北水淨流出有改善，料後市進入區間橫行，暫時徘徊在25,500點至26,500點。8月業績公布將至，科網股及後表現將較為分化。有資金避入受惠國策的板塊以迴避政策風險，他認為體育用品、內需消費、太陽能等均會受惠。