銀債獲25.7萬人認購 料發行額提高至300億 人均獲11手

8月6日公布配發結果

多間大行均指認購反應破多項紀錄。中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，經該行認購銀債的認購金額及人數均創新高，總認購人數較去年升八成，而總認購金額突破該行銀債及iBond的歷史紀錄。

匯豐發言人表示，銀債申請宗數較去年升近一倍，認購金額增71%，客戶人均申請28手；65歲以下首次獲准認購銀債的客戶，約佔總認購申請的五分之一。

工銀亞洲指出，該行客戶最高認購超過500萬元（即500手），超出每人100萬元的分配上限，總認購人數較去年升近一倍，總認購金額按年錄雙位數增幅，客戶的平均認購約32萬元（即32手），超過四成客戶認購介乎20至40手。工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，認購反應創歷年新高，相信很大程度因近日股市較波動，銀髮族在資產配置方面會選擇風險相對較低的銀債作分散投資。

銀行認購反應熱烈 或因股市波動

信銀國際指出，總認購金額比上一批同期有雙位數增長，申請人數比同期增近一倍，認購金額及申請人數破以往紀錄，其中65歲以下的認購人數佔整體認購人數近四成，最高認購金額為250萬元，平均認購約30萬元。

今批銀債將於8月10日發行，持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，但息率不會少於3.5厘。