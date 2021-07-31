港貸款增長加速 6月年率化增長17%

星展香港：港經濟好轉憧憬開關 7月增長率續見雙位數

金管局數據顯示，撇除新股認購貸款所產生的存款，6月份認可機構的存款總額及港元存款分別升0.3%及0.7%，上半年兩者分別升2.7%及3.7%。6月外幣存款跌0.2%，人民幣存款於6月底為8211.92億元人民幣，按月增0.013%。跨境貿易結算的人民幣匯款總額為6500億元人民幣，按月多34.77%。

撇除新股貸款，6月份貸款與墊款總額升1.4%，於上半年升4.4%。由於港元貸款升幅較港元存款大，港元貸存比率由5月底的82.6%，升至6月底的84.2%。

第二季在港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季升3.6%後，錄得5.8%的按季升幅。按經濟用途分析，這些貸款於第二季的升幅主要由貿易融資及對股票經紀的貸款帶動（見表）。

今年第二季末的負資產住宅按揭貸款宗數，由第一季末的67宗減至僅5宗，貸款涉及金額由今年首季末的3.79億元，減至第二季末的2100萬元，貸款中無抵押部分的金額由首季末的1000萬元，減至第2季末的100萬元。

6月份新申請住宅按揭貸款個案1.53萬宗，按月少3.6%；新批出的按揭貸款額按月增3%，至584億元；新取用按揭貸款額按月增9.5%，至391億元。6月底未償還按揭貸款總額按月增1%，至16,486億元。按揭貸款拖欠比率維持0.04%，經重組貸款比率維持接近0%。