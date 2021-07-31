服務輸出輸入持續增長 視乎通關進度

根據最新的統計處公布，今年第二季的服務輸出按年實質上升2.6%，扭轉第一季下跌7.3%的情况；服務輸入在第二季實質亦上升8.4%，亦扭轉第一季下跌12%之勢。

2019年首季以來首同見增長

澳新銀行首席經濟學家楊宇霆表示：「服務出口主要是靠旅遊業，但是目前未能通關，通關方面很視乎疫情變化而定，因此此細項即使有增長，增長幅度會有限。」他認為，若只能局部通關，或讓滯留在內地的學生返港回校，其實只能夠對服務出口帶來少許幫助，若要令服務出口持續增長，還是要靠旅遊業全面開放及有大規模旅客支持才行。

分析：要靠旅業全面開放

華僑永亨銀行經濟師李若凡則稱：「經濟要明顯復蘇要靠通關，現時預料下半年只會有限通關，所以估計服務出口未見明顯增長。」她認為，在政府推出的刺激措施不再的時候，加上出口升幅預期會進一步收窄下，只能靠消費及投資帶動經濟發展，又未通關下，下半年經濟增長表現或會稍差。