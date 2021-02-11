港次季GDP升7.5% 7細項全升 私人消費開支提速 料本季受惠消費券

明報記者 陳偉燊

按GDP各個主要組成部分分析，私人消費開支在第二季按年上升6.5%，較第一季的2.1%進一步擴大。政府消費開支繼首季上升7%後，第二季升幅回落至2.9%。本地固定資本形成總額方面，第二季按年升23.7%，升幅較第一季的4.8%明顯為高。

貨品出口總額按年比較錄得20.3%實質升幅，第一季升幅為30.1%。貨品進口繼第一季上升22.9%後，在第二季升21.4%。服務輸出在第二季按年升2.6%，第一季則下跌7.3%，扭轉2019年第二季以來的跌勢。服務輸入在第二季升8.4%，第一季則下跌12%，亦扭轉2019年第三季以來跌勢。

港府：經濟復蘇仍不平衡

政府發言人表示，上半年合計實質本地生產總值按年增長7.8%。第二季實質GDP較上一季微跌，主要反映貨物出口在第一季增長異常強勁後略為放緩，並反映經濟復蘇仍然不平衡。雖然貨物出口強勁，但旅遊業仍然停頓，與消費相關活動仍明顯低於衰退前水平。因此社會須更廣泛接種疫苗，為達至更全面經濟復蘇創造條件。

發言人又指出，更具傳染性的變種病毒在全球多地傳播，繼續為環球經濟前景帶來不確定性。其他風險因素，如中美關係、地緣政治緊張局勢，以及主要央行貨幣政策立場的變化，也值得關注。

高盛：下調全年增長預測至5.3%

高盛指出，第二季香港GDP增幅低於共識水平，因此該行將全年的GDP增幅預測由5.4%，調低至5.3%，但強調在環球經濟復蘇下，加上做好防控疫情及刺激消費措施支持下，料香港經濟有望持續復蘇。

李若凡：通關前靠消費投資支撐

華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，第二季的GDP表現比她預期增長7.9%相差不致太遠，但政府支出在基數較高下，出現放緩，加上預期出口升幅或進一步收窄，因此在未通關前，要依靠消費及投資去支持。她目前維持全年本港GDP按年升5％至6%不變。

澳新銀行首席經濟學家楊宇霆預料，下半年有電子消費券支持下，可以幫助經濟發展。他又稱，外部經濟走向儘管不明朗，然而相信美國最新公布的第二季GDP增幅達6.5%下，或有利拉動中國內地出口，間接有助香港經濟。