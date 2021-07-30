跑馬地舖3300萬沽 24年升值11倍

洗衣街舖3500萬連約放售

有商舖業主趁工商市場轉趨活躍放售物業。中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事張虹表示，獲業主委託獨家代理出售旺角洗衣街111至115號地下C號舖，面積約680方呎，連租約，意向價3500萬元，呎價約5.15萬元。商舖現租予蛋糕店，月租4.8萬元，租期至2022年底，即買家購入商舖可獲租金回報1.6厘。張氏稱，商舖前方為前水務署大樓原址，該用地一直積極研究重建發展，待日後重建計劃落實後，勢將帶動該地段人流增加，物業具投資潛力。土地註冊處顯示，業主2015年以2600萬元購入商舖，若以意向價3500萬元售出，帳面將可獲利900萬元或35%。

證券行244萬

租馬亞木中環中心53樓

此外，土地註冊處顯示，由資深投資者「小巴大王」馬亞木等持有的中環中心53樓全層，本月初獲證券公司以月租244.12萬元租用，租期5年至2026年5月，以全層面積約2.5萬方呎計，呎租約98元，馬亞木等可獲租金回報約3.5厘。