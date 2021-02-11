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Wetland Seasons Bay最快下周開價 首批涉245伙

【明報專訊】雖然近日股市波動，但新界區數個全新樓盤仍然蓄勢待發；新地（0016）預告，旗下樓花期長約11個月的天水圍Wetland Seasons Bay第1期，最快下周開價，首推料涉約245伙。另英皇（0163）旗下已屆現樓的屯門大欖畔海，新推3幢洋房，下周一起招標（8月2日）。

作為新地今年重點新盤之一、單位總數1224伙的Wetland Seasons Bay，開售已進直路。新地代理總經理胡致遠表示，項目樓書、示範單位的籌備工作將近完成，最快下周開價，首推涉約245伙，售價較同系同區Wetland Seasons Park，具一定調升空間。胡續稱，項目引入Smart Community Plus系統，提供電子住戶證、電子貨幣交易、無接觸化生活，會所餐廳亦會引進智能送餐機械人，其機身內設可拆式托盤供放置食物，配備鏡頭及障礙物偵測系統，直接運送住戶所點選的菜式到其座位。

至於英皇畔海加推的3幢洋房，全屬4房3套設計，包括6號、7號和8號洋房，實用面積3290、3348及3362方呎，全連雙車位和私人泳池，8月2日起（下周一）至9月30日招標。另2號洋房（實用面積4213方呎），於8月1日（周日）至9月30日招標。畔海由8幢洋房組成，早前以1.308億元售出實用面積4135方呎的3號屋、實呎31,632元。

畔海加推3幢洋房

部署開售大埔公路沙田嶺新盤畢架‧金峰的遠展（0035），同系元朗洪水橋珀爵連錄兩宗成交，新售出9號、15號洋房，實用面積2034及2033方呎，成交價2701萬及2683.56萬元、實呎均為1.32萬元，買家皆獲1088日長成交期。珀爵由24幢洋房組成，2018年底推出至今累售13幢，套現約3.5億元。

市區方面，太古地產（1972）灣仔EIGHT STAR STREET，最新以1660.4萬元售出12樓實用面積437方呎B室、實呎3.79萬元；項目年初至今累售約26伙，套現約5.7億元。另7月主要新盤累錄約20宗撻訂，當中路勁（1098）元朗錦田山水盈，日前以1334.4萬元售出的8座7樓實用面積996方呎A室，買家撻訂料遭沒收5%訂金約67萬元。

相關字詞﹕珀爵 山水盈 畔海 英皇 新地

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