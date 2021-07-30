兩內地生合租朗濤2房 預付一年租涉逾20萬

月租1.7萬 實用呎租30元

中原地產高級分區營業經理黃達雄表示，朗濤6B座中層D室，實用面積566方呎，2房間隔，以月租1.7萬元租出，實用呎租約30元。租客為兩名內地生，以先付一年租金方式，即涉逾20萬元，租用單位方便新學年於本地升學。業主2017年以約750萬元購入單位，租金回報約2.7厘。

新界北區亦錄內地生預付一年租金租盤個案。中原地產副分區營業經理潘婉兒表示，粉嶺中心F座中層08室，實用面積368方呎，2房間隔，經議價後以1.23萬元承租，實用呎租約33.4元。據悉，上述租客為兩名內地男學生，為方便新學年於本地升學，以先付一年租金形式租住單位，即涉近15萬元。業主今年以523.8萬元購入，剛收樓即租出單位，租金回報約2.8厘。

4嶺大內地生 1.45萬合租叠茵庭2房

另外，屯門區亦錄得內地生租賃個案，其中叠茵庭8座高層G室，實用面積381方呎，2房間隔，獲4名就讀嶺南大學內地生合租，以1.45萬元承租，實用呎租38.1元。業主2014年以319萬元購入單位，租金回報約5.5厘。

The Campton 2房呎租43元

新近入伙的長沙灣The Campton再錄租務成交。香港置業高級區域董事馬漢偉表示，The Campton高層D室，實用面積約465方呎，2房間隔，業主原以2.3萬元招租，議價減3000元或約13%後，最終以2萬元租出，實用呎租約43元。業主今年3月以約966萬元一手購入，租金回報2.5厘。