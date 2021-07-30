新港城實呎首破2.1萬 不足半月再破頂

翻查紀錄，新港城對上呎價紀錄為本月中成交的L座高層06室，實用面積338方呎，2房間隔，成交價688萬元，實呎20,355元，是次為屋苑實呎首次升穿2.1萬元關口，較呎價舊紀錄高約4.6%。至於對上屋苑2房單位的成交價紀錄，則為本月以718萬元易手的H座高層7室，實用面積363方呎，是次成交價較舊紀錄略高2萬元。

海天晉1房實呎21440元破頂

另外，中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳屋苑海天晉6B座中層D室，實用面積368方呎，1房間隔，以789萬元成交，創屋苑分層1房呎價新高，實呎21,440元。原業主2016年4月以463.6一手購入單位，持貨5年，帳面獲利325.4萬元或約七成。

溱柏2房特色戶實呎破1.4萬

中原副分區營業經理王勤學表示，元朗溱柏10座連天台特色戶，實用面積559方呎，2房連儲物房間隔，另連天台面積約259方呎，以788萬元沽出，實呎14,097元，創屋苑2房呎價新高。資料顯示，原業主2014年以504.2萬元一手購入，帳面獲利283.8萬元或約56%。

至於屋苑對上2房單位呎價紀錄，為2019年易手的2座高層B室，實用面積598方呎，2房連儲物房間隔，為分層標準戶，以800萬元易手，實呎13,378元，是次成交單位呎價較舊紀錄高約5%。

羅守輝沽匡湖居 8年帳賺近四成

市場亦錄名人沽貨個案，土地註冊處顯示，由資深投資者羅守輝及其妻子梁婉玲共同持有的西貢匡湖居4期雙號洋房，實用面積1819方呎，本月初以4480萬元易手，實呎24,629元。

上述單位羅氏夫婦於2013年以3300萬元購入物業，帳面獲利1180萬元或約36%。