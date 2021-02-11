十大屋苑勢連續7個月每月破300宗 嘉湖本月急升五成 太古城交投跌一半

明報記者 歐陽慧恩

十大屋苑在疫情下今年持續強勢，首季累錄逾1100宗，為近7年單季新高外，次季再錄破千宗成交，連同本月，首7個月已累錄近2500宗水平，即平均每月約350宗成交。

踏入下半年，樓價升勢相對落後的嘉湖山莊，本月暫錄47宗成交，較6月32宗急升約47%。中原副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊最新成交為麗湖居8座高層A室，實用面積635方呎，3房套房間隔，以693.8萬元成交，實呎10,926元。原業主2009年以161萬元購入，持貨12年，帳面獲利532.8萬元或3.3倍。

不過，近月樓價屢試高位的市區大型屋苑，二手交投則回落，其中太古城本月暫僅錄22宗成交，較上月42宗大跌近一半；另外，近月屢錄二手破頂成交的將軍澳新都城交投亦明顯放緩，由上月51宗大幅回落至本月暫錄的30宗，按月跌41%。

美聯布少明：

套股換樓增 四成受訪者擬入市

雖然近期股市波動，但在低息環境下，買家入市意欲依然強勁。美聯物業聯同經絡按揭轉介於上月底進行網上問卷調查，共收回1112份問卷，結果顯示，市場對置業持樂觀態度，當中43.5%受訪者表示有意入市，較對上兩次調查增加15個百分點。

美聯住宅部行政總裁布少明認為，本港疫情緩和，加上早前股市波動，刺激「套股換樓」活動，預計今年下半年物業需求將更見殷切，樓價升幅加快，二手樓價料快將破頂，全年一手、二手成交金額亦有望同創紀錄新高。

峻瀅辣稅貨逾千萬沽

扣辣稅後仍賺近200萬

受惠於樓價累積明顯升幅，市場再錄得有業主支付一成辣稅賣樓後，仍大賺離場個案。利嘉閣分行經理黃金欽表示，將軍澳峻瀅3座一個頂層戶，實用面積758方呎，3房套連儲物室間隔，以1050萬元成交，實呎13,852元。原業主2012年以聯名形式一手購入上述物業，並於2019年內部轉讓予其中一方餘下一半業權，是次轉讓成交價為800萬元。由於上述業權並未持滿3年，業主需支付該業權約52.5萬元額印稅，扣除「辣稅」後帳面仍獲利約197.5萬元或約25%。