經濟

香港地產

十大屋苑勢連續7個月每月破300宗 嘉湖本月急升五成 太古城交投跌一半

【明報專訊】去年樓市受疫情影響，成交量及做價均受壓，踏入今年後，隨著本地疫情持續受控，購買力亦明顯釋放，令各大型屋苑交投回升。十大屋苑今年首6個月均持續超過300宗成交水平，而7月份至29日，亦已錄得292宗，料成交量勢將持續突破300宗大關。值得留意，成交量開始集中到銀碼細的天水圍嘉湖山莊，本月錄近50宗，按月急升五成；反觀銀碼較大的鰂魚涌太古城交投明顯回落，按月則急跌近五成。

明報記者 歐陽慧恩

十大屋苑在疫情下今年持續強勢，首季累錄逾1100宗，為近7年單季新高外，次季再錄破千宗成交，連同本月，首7個月已累錄近2500宗水平，即平均每月約350宗成交。

踏入下半年，樓價升勢相對落後的嘉湖山莊，本月暫錄47宗成交，較6月32宗急升約47%。中原副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊最新成交為麗湖居8座高層A室，實用面積635方呎，3房套房間隔，以693.8萬元成交，實呎10,926元。原業主2009年以161萬元購入，持貨12年，帳面獲利532.8萬元或3.3倍。

不過，近月樓價屢試高位的市區大型屋苑，二手交投則回落，其中太古城本月暫僅錄22宗成交，較上月42宗大跌近一半；另外，近月屢錄二手破頂成交的將軍澳新都城交投亦明顯放緩，由上月51宗大幅回落至本月暫錄的30宗，按月跌41%。

美聯布少明：

套股換樓增 四成受訪者擬入市

雖然近期股市波動，但在低息環境下，買家入市意欲依然強勁。美聯物業聯同經絡按揭轉介於上月底進行網上問卷調查，共收回1112份問卷，結果顯示，市場對置業持樂觀態度，當中43.5%受訪者表示有意入市，較對上兩次調查增加15個百分點。

美聯住宅部行政總裁布少明認為，本港疫情緩和，加上早前股市波動，刺激「套股換樓」活動，預計今年下半年物業需求將更見殷切，樓價升幅加快，二手樓價料快將破頂，全年一手、二手成交金額亦有望同創紀錄新高。

峻瀅辣稅貨逾千萬沽

扣辣稅後仍賺近200萬

受惠於樓價累積明顯升幅，市場再錄得有業主支付一成辣稅賣樓後，仍大賺離場個案。利嘉閣分行經理黃金欽表示，將軍澳峻瀅3座一個頂層戶，實用面積758方呎，3房套連儲物室間隔，以1050萬元成交，實呎13,852元。原業主2012年以聯名形式一手購入上述物業，並於2019年內部轉讓予其中一方餘下一半業權，是次轉讓成交價為800萬元。由於上述業權並未持滿3年，業主需支付該業權約52.5萬元額印稅，扣除「辣稅」後帳面仍獲利約197.5萬元或約25%。

相關字詞﹕買樓投資 二手成交 樓價高 成交回升 峻瀅 黃埔花園 新都城 太古城 嘉湖山莊 十大屋苑

上 / 下一篇新聞

滴滴陷監管風暴 外電指研私有化 股價昨開市升一成 公司否認退市
滴滴陷監管風暴 外電指研私有化 股價昨開市升一成 公司否認退市
中概股傳續准赴美 恒指兩日升逾1200點
中概股傳續准赴美 恒指兩日升逾1200點
陳啟宗：港樓市不健康 責在立法會
陳啟宗：港樓市不健康 責在立法會
聯儲局首深入討論減買債 「經濟已朝目標取進展」
聯儲局首深入討論減買債 「經濟已朝目標取進展」
利標子公司美申破產 賣名牌鞋品牌套1.9億還債
利標子公司美申破產 賣名牌鞋品牌套1.9億還債
呷哺呷哺預警上半年虧損
呷哺呷哺預警上半年虧損
盈富正式更改章程禁美國人買 道富發言人︰美資持有佔比非常小
盈富正式更改章程禁美國人買 道富發言人︰美資持有佔比非常小
百威次季盈利放緩 股價逆市跌3%
百威次季盈利放緩 股價逆市跌3%
百勝中國上半年多賺近倍 派息12美仙
百勝中國上半年多賺近倍 派息12美仙
協會：港未來10年 至少5000間LPF成立
協會：港未來10年 至少5000間LPF成立
日本城母企全年多賺69% 末期連特別息派15.2仙
日本城母企全年多賺69% 末期連特別息派15.2仙
Workday：SaaS助員工減少行政工作
Workday：SaaS助員工減少行政工作
Prada中期虧轉盈 賺8.98億
Prada中期虧轉盈 賺8.98億
牛奶公司中期核心盈利倒退七成 美心為主餐飲業務虧損逾億 按年收窄
牛奶公司中期核心盈利倒退七成 美心為主餐飲業務虧損逾億 按年收窄
置地中期核心盈利按年增12%
置地中期核心盈利按年增12%
金管局調查：中小企成功貸款增
金管局調查：中小企成功貸款增
太平洋航運中期轉賺12億
太平洋航運中期轉賺12億
美次季GDP增6.5%遜預期 三大股指早段向上 貨幣政策料續寬鬆
美次季GDP增6.5%遜預期 三大股指早段向上 貨幣政策料續寬鬆
Archegos爆倉影響未完 瑞信上季利潤跌近八成
Archegos爆倉影響未完 瑞信上季利潤跌近八成
fb上季利潤倍升勝預期
fb上季利潤倍升勝預期
張兆聰：賽晶雙重利好 破阻力或展新升浪
張兆聰：賽晶雙重利好 破阻力或展新升浪
葉創成：無懼波動 續揸領展同仁堂國藥微創
葉創成：無懼波動 續揸領展同仁堂國藥微創
技術取勝：中教13.8元成重要支持
技術取勝：中教13.8元成重要支持
盧駿匡：港股似進熊巿 宜現金為王
盧駿匡：港股似進熊巿 宜現金為王
劉思明：港股呈爭持 慎防中線未見底
劉思明：港股呈爭持 慎防中線未見底
周顯：VIE在中國是灰色地帶
周顯：VIE在中國是灰色地帶
譚新強：中國正式墮入修昔底德陷阱
譚新強：中國正式墮入修昔底德陷阱
湯文亮：技術式博反彈
湯文亮：技術式博反彈
奧運村料改建住宅增供應 買日本樓勿急
奧運村料改建住宅增供應 買日本樓勿急
盧楚仁：亞股急跌 美元勢成避險貨幣
盧楚仁：亞股急跌 美元勢成避險貨幣
新港城實呎首破2.1萬 不足半月再破頂
新港城實呎首破2.1萬 不足半月再破頂
兩內地生合租朗濤2房 預付一年租涉逾20萬
兩內地生合租朗濤2房 預付一年租涉逾20萬
Wetland Seasons Bay最快下周開價 首批涉245伙
Wetland Seasons Bay最快下周開價 首批涉245伙
跑馬地舖3300萬沽 24年升值11倍
跑馬地舖3300萬沽 24年升值11倍