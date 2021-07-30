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2021年7月30日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
滴滴陷監管風暴 外電指研私有化 股價昨開市升一成 公司否認退市
中概股傳續准赴美 恒指兩日升逾1200點
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聯儲局首深入討論減買債 「經濟已朝目標取進展」
利標子公司美申破產 賣名牌鞋品牌套1.9億還債
呷哺呷哺預警上半年虧損
盈富正式更改章程禁美國人買 道富發言人︰美資持有佔比非常小
百威次季盈利放緩 股價逆市跌3%
百勝中國上半年多賺近倍 派息12美仙
協會：港未來10年 至少5000間LPF成立
日本城母企全年多賺69% 末期連特別息派15.2仙
Workday：SaaS助員工減少行政工作
Prada中期虧轉盈 賺8.98億
牛奶公司中期核心盈利倒退七成 美心為主餐飲業務虧損逾億 按年收窄
置地中期核心盈利按年增12%
金管局調查：中小企成功貸款增
太平洋航運中期轉賺12億
美次季GDP增6.5%遜預期 三大股指早段向上 貨幣政策料續寬鬆
Archegos爆倉影響未完 瑞信上季利潤跌近八成
fb上季利潤倍升勝預期
張兆聰：賽晶雙重利好 破阻力或展新升浪
葉創成：無懼波動 續揸領展同仁堂國藥微創
技術取勝：中教13.8元成重要支持
盧駿匡：港股似進熊巿 宜現金為王
劉思明：港股呈爭持 慎防中線未見底
周顯：VIE在中國是灰色地帶
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湯文亮：技術式博反彈
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新港城實呎首破2.1萬 不足半月再破頂
兩內地生合租朗濤2房 預付一年租涉逾20萬
Wetland Seasons Bay最快下周開價 首批涉245伙
跑馬地舖3300萬沽 24年升值11倍
劉思明：港股呈爭持 慎防中線未見底
【明報專訊】港股經過連續兩日大彈後，短線料將進入爭持階段，緊接下來的輪動值得關注。倘若弱勢的未能小回大漲走出谷底，而強勢的則保持炒風，則要慎防中線尚未見底。
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